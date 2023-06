Aspartame “potenzialmente cancerogeno”, si attende la decisione dell’Oms

Ecco lo studio dell'AIARC che presto potrebbe portare alla decisione dell'Oms.

L’aspartame – uno dei dolcificanti più noti e utilizzati al mondo – sarebbe “potenzialmente cancerogeno per l’uomo” e per questo potrebbe essere dichiarato tale dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) già a luglio.

Questa è l’indiscrezione emersa nelle scorse ore dall’agenzia Reuters, che cita due fonti a conoscenza della recente valutazione da parte dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC).

Aspartame: cos’è ed è cancerogeno?

Come è noto ai più, l’aspartame è utilizzato nell’alimentazione umana come edulcorante ed è un ingrediente molto utilizzato come dolcificante per cibo e bevande (compresa la Coca Cola Zero, una delle bibite gassate più amate e consumate in tutto il mondo; Extra chewing-gum di Mars e alcune bevande di Snapple). Contiene acido aspartico e fenilalanina e, in base agli studi passati, è stato ritenuto non pericoloso e/o potenzialmente cancerogeno se presente entro una certa concentrazione (40 mg/kg di peso corporeo al giorno).

“Da molti anni e in molti Paesi l’aspartame, a seguito di accurate valutazioni della sua sicurezza, è giudicato sicuro per il consumo umano“, si legge inoltre sul sito dell’Autorità Europea per la sicurezza alimentare.

Nonostante ciò, secondo le fonti di Reuters a luglio, sulla base delle ultime ricerche dell’IARC, l’Oms potrebbe inserire l’aspartame come sostanza “potenzialmente cancerogena per gli umani”.

La ricerca dell’AIARC

La valutazione dell’IARC – è importante specificarlo – ha unicamente lo scopo di valutare se una sostanza sia o meno potenzialmente pericolosa, ma non tiene conto della quantità di prodotto che può essere consumata in sicurezza. Di conseguenza, il fatto che l’aspartame sia “potenzialmente cancerogeno” non implica necessariamente che il suo consumo limitato provochi danni alla salute. Una precisazione che deriva direttamente dalle fonti citate da Reuters e che rassicura tutti coloro che sono preoccupati per questa “nuova” rivelazione sull’aspartame.

Per quanto riguarda la lista delle sostanze potenzialmente pericolose e la decisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sull’aspartame, l’ufficialità si attende intorno al 14 luglio.