Assunzioni Intesa Sanpaolo, offerte di lavoro dalla banca in tutta Italia: ecco le posizioni aperte

Assunzioni da nord a sud, Sicilia compresa, e opportunità per giovani e lavoratori con esperienza: tutte le info utili.

Assunzioni attive in Banca Intesa Sanpaolo: dalla banca arrivano offerte di lavoro interessanti, con posizioni aperte in tutto il territorio nazionale.

Ecco i requisiti e tutte le informazioni utili per gli aspiranti candidati.

Assunzioni Intesa Sanpaolo 2024, posizioni aperte

Le offerte di lavoro attualmente attive per tutto il territorio nazionale sono per le seguenti figure:

Global Advisor NEO;

Prestitalia – Agente in attività finanziaria;

Global Advisor Senior;

Global Advisor con OCF;

Fideuram Private Banker Contratto Misto.

Banca Intesa Sanpaolo

Il Gruppo Intesa Sanpaolo “è uno dei principali gruppi bancari in Europa (52,3 miliardi di euro di capitalizzazione di mercato, con un forte impegno ESG, un posizionamento ai vertici mondiali per l’impatto sociale e grande focus sul clima. Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth management) e ha una rete di oltre 3.300 sportelli in tutto il territorio nazionale.

I requisiti

Global Advisor NEO

I candidati ideali per questa posizione per banca Intesa Sanpaolo sono ragazze e ragazzi dai 19 ai 32 anni che vogliano intraprendere un percorso professionale nel campo della consulenza finanziaria. I requisiti sono:

laurea triennale/magistrale in ambito economico/finanziario e politico/giuridico;

oppure diploma quinquennale liceo (classico, scientifico, linguistico, socio/economico) o diploma tecnico-commerciale;

età compresa tra i 19 e i 32 anni.

Global Advisor Senior

iscrizione all’albo OCF per esercitare il ruolo di consulente finanziario in offerta fuori sede;

esperienza pluriennale in ambito consulenziale con solide relazioni costruite con la propria clientela (almeno 3/5 anni nel ruolo con relative certificazioni Mifid);

laurea Triennale/Magistrale o diploma quinquennale.

Global Advisor con OCF per Banca Intesa Sanpaolo

almeno nove mesi di consulenza in prodotti di investimento (certificata ai fini MIFID);

superamento dell’esame OCF per esercitare il ruolo di consulente finanziario;

età compresa tra i 21 e 32 anni;

laurea Triennale/Magistrale in ambito economico/finanziario e politico/giuridico o diploma quinquennale liceo (classico, scientifico, linguistico, economico/sociale) o diploma tecnico-commerciale.

Agente in attività finanziaria

Professionisti iscritti all’albo OAM (Albo Agenti e Mediatori) o che abbiano i requisiti per l’iscrizione all’albo;

Collaboratori OAM;

Predisposizione ad attività commerciale e di interazione con i clienti;

Gradita esperienza nel settore del credito e della cessione del quinto;

Buona conoscenza del territorio di riferimento;

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows;

Fideuram Private Banker Contratto Misto

percorsi accademici in discipline Economico – Giuridiche;

mentalità imprenditoriale;

disponibilità alla mobilità territoriale;

iscrizione all’ OCF (Organismo Consulenti Finanziari).

Assunzioni con formula part-time/libero professionista di Intesa Sanpaolo

Banca Intesa Sanpaolo offre una particolare formula di assunzione: per 3 giorni a settimana come dipendente a tempo indeterminato e per il resto del tempo come libero professionista con contratto di Agenzia.

Come candidarsi e vedere le altre offerte di lavoro

Per candidarsi per le posizioni di cui sopra o ricercare altre offerte di lavoro, basta andare sul sito ufficiale della banca Intesa Sanpaolo, alla sezione “Careers” o “Lavora con noi“. Da lì è possibile accedere alla candidatura premendo su “Candidati ora”.

