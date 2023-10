Augusta, tracciato ferroviario, via libera alla variante

Approvato all’unanimità il progetto che riguarda la tratta della Catania-Siracusa che attraversa il popoloso quartiere Borgata: un primo passo per migliorare la viabilità

AUGUSTA (SR) – Il Consiglio comunale di Augusta ha approvato all’unanimità la variante al tracciato ferroviario Catania-Siracusa che attraversa il popoloso quartiere Borgata. Il progetto, che è stato illustrato in aula dal responsabile del settore Urbanistica del Comune, Massimo Sulano, prevede la realizzazione di una variante di circa 3 km al tracciato della linea Catania-Siracusa in prossimità della città di Augusta in sostituzione degli oltre 7 km di linea storica.

La variante di Augusta

La variante di Augusta (Bypass), ha inizio lato Catania al Km 276+300 della linea storica, appena prima del ponticello di Via Vitaliano Brancati mentre lato Siracusa, l’intervento termina al Km 283+985 LS, in corrispondenza dell’imbocco della galleria. Attualmente, ogni qualvolta passa un convoglio ferroviario e con la conseguente chiusura dei passaggi a livello, il traffico veicolare in Viale Italia e Corso Sicilia viene interrotto con la creazione di lunghe code.

Il nuovo tracciato risolve le interferenze con le viabilità

Il nuovo tracciato risolve le interferenze con le viabilità esistenti non apportando significative modifiche alle arterie principali presenti sul territorio, contribuendo anche alla riduzione dei tempi di percorrenza della tratta. Nel tratto in variante è prevista anche la realizzazione di una nuova stazione passeggeri ubicata fuori dal centro abitato e caratterizzata da banchine di 250 m.

Al fine di assicurare una adeguata connessione al territorio, questa sarà dotata di un parcheggio e collegata al centro abitato dalle viabilità già presenti in loco.

La nuova stazione, ubicata in zona di nuova espansione, avrà tra gli altri lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi: Riqualificazione urbana; Liberazione del centro abitato di Augusta dalla ferrovia ed annessi Passsaggi a Livello; Riduzione dell’impatto della linea sulle aree protette (saline). I lavori sono stati appaltati da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). L’intervento è compreso tra quelli la cui realizzazione trova finanziamento anche nelle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). I lavori della variante ferroviaria, congiuntamente a quelli dell’allaccio al porto commerciale di Augusta, avranno un costo complessivo di ben 170 milioni di euro. Per quanto riguarda il collegamento ferroviario al porto commerciale, l’intervento prevede lala realizzazione di una bretella ferroviaria che collega il nuovo parco ferroviario, al cui interno dovranno essere ubicati i binari da adibire al carico/scarico e riordino dei container, alla rete ferroviaria nazionale.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021 è stato nominato per la realizzazione delle suddette opere il Commissario Straordinario, Filippo Palazzo. Dopo l’approvazione del Consiglio Comunale e, pertanto del Comune, il Responsabile unico del progetto presenterà il progetto e le proprie conclusioni alla conferenza dei servizi. In detta sede vi sarà anche l’indicazione delle aree e dei fabbricati da espropriare per permettere la realizzazione della variante. Il progetto, adesso, dovrà essere approvato anche dalla Regione Siciliana.