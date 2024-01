VIDEO | Follia in centro a Palermo, ambulante distrugge auto in sosta con la spranga

Necessario l'intervento dei carabinieri per ripristinare la calma in via Ugo Antonio Amico.

Momenti di panico nel centro storico di Palermo, per l’esattezza in via Ugo Antonio Amico, vicino alla facoltà di Scienze Politiche: un ambulante avrebbe distrutto delle auto a colpi di spranga.

Sul posto si è rivelato necessario l’intervento dei carabinieri.

Auto distrutte a colpi di spranga a Palermo, cosa è successo

Sono ancora pochi i dettagli noti su quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’ambulante – un cittadino originario del Bangladesh – avrebbe posto la propria bancarella negli stalli blu riservati alla sosta di auto e moto. L’uomo avrebbe avuto una discussione, conclusasi poco dopo, con i passanti della zona intenti a parcheggiare. Una questione apparentemente senza conseguenze.

Successivamente, però, l’ambulante avrebbe iniziato a colpire le auto in sosta con una spranga sotto gli sguardi increduli dei passanti. Necessario l’intervento dei carabinieri per ripristinare la calma.

