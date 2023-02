In Sicilia presto nuovi corsi per diventare maestri di sci e snowboard

Nuovi corsi per diventare professionisti di sci alpino e snowboard in Sicilia: i primi dettagli.

Via libera agli avvisi, che saranno pubblicati nei prossimi giorni, dei corsi regionali per ottenere i titoli di maestro di sci alpino e di maestro di snowboard.

L’assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata, ha incontrato il presidente del collegio regionale dei maestri di sci, Nuccio Fontanarossa, per definire le modalità di svolgimento dei corsi, in applicazione della legge regionale n.7 del 23 marzo 2010 che ha istituito l’albo professionale della Regione Siciliana, a cui è possibile iscriversi dopo avere superato l’esame di abilitazione.

Sport, intesa per corsi di abilitazione per sci e snowboard

“Abbiamo definito l’intesa prevista dalla normativa regionale – sottolinea l’assessore Amata – e avviato l’iter per lo svolgimento dei percorsi formativi in uno spirito di profonda collaborazione. Il comune obiettivo è rafforzare la sinergia con il mondo dello sport, anche sotto il profilo occupazionale. I due corsi che stiamo organizzando con il supporto del collegio dei maestri di sci va decisamente in questa direzione”.

Nel corso della riunione, l’esponente del Governo Schifani ha ribadito l’intenzione di implementare l’impiantistica sportiva delle stazioni sciistiche dell’Isola, da Piano Battaglia sulle Madonie ai versanti dell’Etna, la cui operatività è strettamente collegata allo sviluppo del turismo nella stagione invernale, anche con riferimento ad attività di ricezione e avviamento agli sport invernali dedicate agli studenti.

Foto di repertorio, di Oleksandr Pyrohov da Pixabay