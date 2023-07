Bagnina eroina: salva cinque persone al suo primo giorno di lavoro

Incredibile quanto accaduto sulla spiaggia di Sabaudia: una bagnina al primo giorno di lavoro ha salvato la vita a ben 5 persone

Noemi Marangoni, 19 anni.

E’ questo il nome della bagnina-eroina che, a Sabaudia (Latina), ha salvato 5 persone con 3 interventi durante il suo primo giorno di lavoro e con il mare mosso.

Il primo salvataggio è avvenuto nei confronti di un kite-surfista che chiedeva aiuto mentre si avvicinava a riva. Subito dopo sono arrivati il secondo e il terzo intervento che ha effettuato coraggiosamente.

Ecco come la bagnina ha salvato le persone

Mentre chiamava la capitaneria di porto per assistenza durante il primo intervento, la bagnina di Sabaudia ha notato tre persone in difficoltà. Un uomo stava cercando di rientrare a riva, ma a causa di una buca profonda e della forte corrente non stava riuscendo, l’intervento della moglie e di un altro ragazzo si sono rivelati inutili, complicando la situazione. Finché non è intervenuta la 19enne, che si è lanciata a prestare aiuto portando in spiaggia tutte e tre le persone.

Dopo aver portato in salvo il primo gruppo di persone, Noemi Marangoni ha affrontato un’altra emergenza. Un giovane in difficoltà nel mare, in compagnia del gemello e di un’altra donna, stava rischiando di annegare. Nonostante l’emergenza, la bagnina è tornata in azione, salvando anche questo ragazzo e riportandolo sano e salvo a riva.