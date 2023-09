Bambina caduta dal balcone a Palermo, seguirà la riabilitazione a Roma

Proseguono i progressi della piccola precipitata dal balcone in corso dei Mille: aumentano le possibilità di un recupero totale.

Seguirà la riabilitazione a Roma la bambina di 4 anni ricoverata all’ospedale dei Bambini di Palermo dopo essere caduta dal balcone di casa in corso dei Mille.

Le sue condizioni, fortunatamente, continuano a migliorare anche se al momento la piccola rimane in prognosi riservata. Secondo gli ultimi bollettini medici, la piccola adesso riuscirebbe a rispondere agli stimoli esterni: chiamerebbe la mamma e si alimenterebbe in maniera autonoma.

Bambina caduta dal balcone a Palermo, riabilitazione a Roma

A breve la bambina sarà trasferita a Roma per seguire una terapia di riabilitazione. Sembra che, fortunatamente, la piccola possa cavarsela senza danni neurologici permanenti e con un recupero praticamente totale. Le speranze dei medici, e della famiglia di conseguenza, aumentano di giorno in giorno grazie ai significativi miglioramenti registrati dalla piccola.

La ricostruzione

La dinamica della caduta rimane da verificare. Secondo una prima ricostruzione, la piccola – 4 anni, nata in Germania ma residente a Palermo – sarebbe caduta dal balcone di casa in corso dei Mille mentre si trovava in casa con la nonna. Da allora è ricoverata all’ospedale dei Bambini – Di Cristina di Palermo.

Sulla triste vicenda, che fortunatamente sembra essere destinata al lieto fine, indagano le forze dell’ordine palermitane.

Immagine di repertorio