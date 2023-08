Si sveglia dal coma la bambina di 4 anni caduta dal balcone di Corso dei Mille, ecco come sta

Primo sospiro di sollievo per i parenti della bambina precipitata dal balcone di Corso dei Mille. La piccola resta sotto osservazione.

Si è risvegliata dal coma la bambina di 4 anni che lo scorso 28 luglio era precipitata dal balcone di un’abitazione di Corso dei Mille a Palermo.

Il quadro clinico della bambina

La piccola, ricoverata all’ospedale Di Cristina del capoluogo siciliano, era stata sottoposta nei giorni scorsi a un delicato intervento chirurgico per ridurre l’emorragia cerebrale rimediata a seguito della caduta e nelle scorse ore avrebbe finalmente riaperto gli occhi, iniziando a rispondere agli stimoli.

La bambina continua a rimanere sotto stretta osservazione dei medici nel reparto di Rianimazione del nosocomio palermitano. Le sue condizioni destano ancora preoccupazione, ma il suo risveglio rappresenta già un piccolo ma importante passo verso la ripresa.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo la ricostruzione della vicenda, la piccola sarebbe precipitata da un balcone posizionato al primo piano di un palazzo.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, i sanitari del 118 sarebbero stati aggrediti da parenti e amici della piccola, rendendo così difficoltoso il lavoro dei soccorritori. La piccola è giunta in ospedale in codice rosso. Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato.