Basket, coach Capobianco a Milazzo: “In Sicilia giovani di grande talento”

Il responsabile delle Nazionali giovanili di basket e allenatore della Nazionale 3x3 Andrea Capobianco è stato ospite a Milazzo dell’Accademia del Basket

Il responsabile delle Nazionali giovanili di basket e allenatore della Nazionale 3×3 Andrea Capobianco è stato ospite a Milazzo dell’Accademia del Basket nello scorso fine settimana, per un allenamento rivolto a un folto gruppo di Under-15 e Under-13 di varie società di tutta la Sicilia. Il coach è stato anche al centro di una riunione dei formatori organizzata dalla FIP Sicilia ma soprattutto ha avviato un confronto con i tecnici dell’Isola.

Capobianco: “Nessuno si è tirato indietro negli allenamenti”

“In Sicilia ci sono giocatori di grandissimo interesse – ci spiega l’allenatore –, nessuno si è tirato indietro negli allenamenti che abbiamo svolto sabato e domenica. Il compito di noi allenatori è non deludere i ragazzi: vogliono diventare più bravi e noi allenatori dobbiamo essere gli strumenti nelle loro mai da cui possono prendere qualcosa per migliorare”.

Capobianco svolge un ruolo importante in Italia anche perché ha condotto la Nazionale femminile 3×3 alle Olimpiadi 2021, le prime con questa nuova disciplina. “È fondamentale creare uno staff per far sì che questo gioco possa crescere – prosegue parlando del 3×3 –. Ci sono il siciliano Agostino Origlio, più Arnetoli e Nunzi: stiamo facendo un grande lavoro tecnico e per propagandare questo gioco. Mi sono voluto affidare a gente appassionata e a conoscitori di pallacanestro”.

L’Accademia è un progetto privato, portato avanti da Giuseppe Marchesano assieme a molte società del territorio siciliano, ma che è affiancato alla Federazione. “Insieme si può fare – chiude Capobianco –: ben vengano tutte le iniziative in cui c’è confronto, rispetto dei ruoli e crescita dei nostri giovani!”.