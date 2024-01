Befana solidale, dalle “Zagare” alle case-famiglia per il “regalo più grande”

Nuova iniziativa di solidarietà da parte dei punti vendita dello shopping center etneo

Aveva promesso ai bambini, soprattutto a quelli più piccoli, che avrebbe provato a convincere la Befana per una nuova “scorpacciata” di regali. Oggi possiamo dirlo: la promessa di Babbo Natale, avvenuta lo scorso 6 dicembre nelle case-famiglia dell’hinterland di San Giovanni La Punta, è stata mantenuta. Nuovi sorrisi, nuovi doni, obiettivo invariato: offrire un contributo tangibile e concreto alle realtà meno agiate e più bisognose del territorio. Un’iniziativa simile a quella di un mese fa, con il coinvolgimento del Parco Commerciale “Le Zagare” che, anche in questa circostanza, ha risposto “presente”. La simpatica Befana, nella giornata del 4 gennaio, ha raccolto i tanti doni offerti dai punti vendita dello shopping center etneo ed è tornata, a grande richiesta, in una delle case-famiglia già visitate da Babbo Natale, tra lo stupore e la felicità dei più piccoli. Un’iniziativa di aggregazione e di festa che ha regalato momenti spensierati a chi vive situazioni di sofferenza e disagio.

«Non potevamo deludere le aspettative dei bambini – spiega Giancarlo Scilio, direttore del Parco Commerciale “Le Zagare” – e, dopo una velocissima valutazione, abbiamo inteso chiudere le festività natalizie così come le avevamo aperte, all’insegna della solidarietà. Consentitemi di ringraziare, ad uno ad uno, i responsabili dei nostri punti vendita per il generoso contributo».

«Anche nel 2024 – anticipa Sonia Chillè, referente marketing di Wave Services – proseguiranno le iniziative rivolte al sociale e promosse ormai da anni dal Parco Commerciale “Le Zagare”. In occasione del Natale, abbiamo realizzato un video di sensibilizzazione dal titolo “Donare, il Regalo più grande” che è stato pubblicato sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram». Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito www.parcolezagare.it ed i canali social dello shopping center.