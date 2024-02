A Belpasso una Fiat Stilo e una Fiat Grande Punto si sono scontrate. L’incidente è avvenuto nello specifico in via Gramsci.

A Belpasso una Fiat Stilo e una Fiat Grande Punto si sono scontrate. L’incidente è avvenuto nello specifico in via Gramsci, una traversa della centrale via Vittorio Emanuele. Sono rimaste ferite tre persone. I coinvolti sono stati condotti in ospedale. Arrivato anche l’elisoccorso che è atterrato nel campo comunale. Sono intervenuti pure i Vigili del Fuoco.