Bimbo di 18 mesi trovato agonizzante in strada, muore poco dopo in ospedale

Si cerca di fare luce sulle cause del decesso del bimbo di 18 mesi giunto ieri in ospedale con delle gravi ferite alla testa.

Un bambino di 18 mesi è stato ritrovato ieri pomeriggio agonizzante e con gravi ferite alla testa lungo via Loredan, a Mazzolada di Portogruaro, in provincia di Venezia.

A compiere il ritrovamento, secondo quanto si apprende, sarebbero stati i genitori. Gli stessi, avrebbero portato il piccolo in ospedale nel tentativo di salvargli la vita, ma il bambino sarebbe morto poco dopo a causa delle sue gravi condizioni.

Cos’è successo

La vittima si chiama Bilal Kurtesi e avrebbe origini serbe. Secondo le prime ipotesi, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo della coppia. In base alla versione fornita ai carabinieri dalla nonna e dallo zio, il bambino stava giocando con i cuginetti prima della tragedia.

Possibile incidente?

Per gioco, si sarebbe adagiato sul cofano di una macchina, per poi cadere a terra e rimediare le gravi ferite alla testa. In base alla natura degli ematomi, comunque, non sarebbe da escludere l’ipotesi dell’investimento.

Non è chiaro, comunque, chi possa aver provocato il possibile incidente stradale. Nelle prossime ore la Procura dovrebbe autorizzare l’autopsia sul corpicino al fine di chiarire meglio i contorni della vicenda.