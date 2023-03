Bimbo di 4 anni scomparso: trovato il corpo annegato in un fiume

Nall'area di Rovigo, a mezzanotte, la triste scoperta dei vigili del fuoco

Le sue tracce si erano perse ieri pomeriggio, in quel di Villanova del Ghebbio (Rovigo). Allertate le forze dell’ordine, dopo ore di estenuanti ricerche, intorno alla mezzanotte la sconvolgente scoperta: il corpo del piccolo è stato ritrovato annegato nel fiume di Adigetto dai vigili del fuoco mentre in gommone compivano l’ennesima perlustrazione del tratto di fiume. Il piccolo era in galleggio a circa 700 metri dal punto in stava giocando sulla riva quado è scomparso. Ancora da accertare la dinamica della tragedia.