Bimbo di due anni scompare nel nulla: ricerche in corso da 48 ore

Un bimbo di soli due anni di nome Emile è scomparso dallo scorso sabato in Provenza mentra giocava nel giardino della casa dei nonni

Aumentano preoccupazione e angoscia in Francia a quasi 48 ore dalla scomparsa di Emile, due anni e mezzo.

François Balique, il sindaco di Vernet, un villaggio di 125 abitanti delle Alpi nell’Alta Provenza dove il piccolo è sparito, parla a nome della famiglia e dell’intera comunità.

E’ una vera e propria corsa contro il tempo.

“Le ricerche sono riprese, sono state intensificate su un perimetro più ampio”, continua il primo cittadino.

Impiegati anche cani, droni e due elicotteri dotati di telecamere termiche, ma del bimbo, scomparso sabato 8 luglio, ancora nessuna traccia.

La scomparsa del piccolo Emile

Emile è scomparso verso le 18 di sabato mentre stava giocando nel giardino della casa dei nonni, a Vernet, o, meglio, nella zona dell’Alto Vernet, una frazione di 25 abitanti a un chilometro dal centro del villaggio.

Secondo i primi elementi e testimonianze, il bambino si è allontanato dalla casa dei nonni ed è stato visto poco dopo “in una via che scende” verso il villaggio da due persone. A quel punto si sono perse le sue tracce, come ha affermato il procuratore di Digne-les-Bains, Rèmy Avon, in una conferenza stampa.

“E’ stata aperta un’inchiesta giudiziaria per scomparsa inquietante di minore”, ha indicato la prefettura che non esclude “alcuna ipotesi” ed ha affidato il caso alla sezione ricerche di Marsiglia. Su richiesta del pm è stata pubblicata una convocazione di testimoni con una descrizione fisica del bambino e il modo in cui è vestito.