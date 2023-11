Bonus porte blindate, come funziona e chi può richiederlo: tutte le informazioni

Bonus porte blindate, ecco come accedere alla misura e ottenere la detrazione Irpef del 50%. Tutte le informazioni.

È possibile ottenere una detrazione per montaggio di porte blindate o rinforzate attraverso il Bonus porte blindate. L’operazione è infatti contemplata tra quelle che rientrano nel Bonus Ristrutturazioni edilizie che consente una detrazione Irpef del 50% sulle spese da effettuare.

Nel dettaglio, l’esborso da coprire riguarda la sostituzione di un portone con unica anta in legno di un singolo appartamento con un portone blindato a due ante, con il mantenimento della stessa dimensione del telaio blindato.

Gli atti illeciti

Il montaggio di una porta blindata rientra tra i lavori finalizzati alla prevenzione contro gli atti illeciti. Per “atti illeciti”, vengono intesi tutti gli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti).

L’elenco completo degli atti è disponibile nella circolare del 6 febbraio 2001dell’Agenzia delle Entrate e disponibile tra la Documentazione Economica e Finanziaria del Dipartimento delle Finanze.

Come richiedere il Bonus porte blindate

Il Bonus porte blindate può essere richiesto dal proprietario o dal detentore dell’immobile. Per accedere alla misura, devono essere rispetti tutti gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione del 50% delle spese effettuate per il recupero del patrimonio edilizio, effettuando il pagamento con ilo bonifico e il possesso della relativa documentazione.

Foto di Arek Socha da Pixabay