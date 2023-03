Bonus pubblicità 2023, ultimi giorni per le domande: come fare richiesta

Manca sempre meno alla scadenza per la presentazione delle domande del Bonus pubblicità 2023. Cos'è e come può essere richiesto.

Manca sempre meno alla scadenza dell’invio delle domande per accedere al Bonus pubblicità 2023, una delle tante agevolazioni messe a disposizione dal Governo e rinnovata anche per quest’anno con l’approvazione della Legge di Bilancio. Il termine per presentare le richieste è infatti il 31 marzo 2023.

Ma in cosa consiste la misura e com’è possibile ottenerla? Di seguito tutte le informazioni utili.

Bonus pubblicità 2023, cos’è e come funziona

Il Bonus pubblicità 2023 è un’agevolazione pensata con l’obiettivo di incentivare gli investimenti pubblicitari realizzati attraverso la stampa quotidiana e periodica, online e non.

Per quest’anno torna in vigore il regime ordinario: il tax credito varrà nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie.

Per il 2023 sono stati stanziati 30 milioni di euro che verranno ripartiti in percentuale in base alle domande che saranno pervenute. Per il 2022 e il 2021 il contributo era stato pari a 90 milioni di euro per ogni anno.

Bonus pubblicità 2023, beneficiari e come fare domanda

Possono fare richiesta del Bonus pubblicità 2023 i seguenti soggetti: imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. La presentazione della domanda va fatta telematicamente all’Agenzia dell’Entrate, autenticandosi sul portale web attraverso l’inserimento dei dati personali (SPID, CNS, CIE 3.0 o PIN).

La somma messa a disposizione con il Bonus pubblicità 2023 è impiegabile in compensazione grazie al modello F24 indicando il codice tributo “6900”. Importante ricordare che tra il 9 gennaio 2024 e il 9 febbraio 2024 dovrà essere trasmessa la dichiarazione contenente le spese sostenute nel corso del 2023.