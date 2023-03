Da un quartiere all’altro per fare “rifornimento”… di droga: arrestato

Uno spacciatore giovane ma ben noto alla polizia palermitana, che lo ha riconosciuto e sottoposto a controllo. Ecco cosa hanno scoperto gli agenti.

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane palermitano, resosi responsabile di possesso di droga ai fini di spaccio: si era recato da Borgo Nuovo allo Zen di Palermo per fare “rifornimento” di stupefacenti.

Ecco i dettagli dell’intervento degli agenti a carico del ragazzo, pregiudicato.

Da Borgo Nuovo allo Zen per la droga, arrestato

L’arresto e il sequestro di una rilevante quantità di droga è da ricollegare al colpo d’occhio dei poliziotti e alla loro profonda conoscenza delle dinamiche criminali di quartieri cittadini ad alta densità di spaccio: nello specifico, agenti “in borghese” – e quindi non riconoscibili – del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Lorenzo”, nel corso di un servizio di pattugliamento del popoloso quartiere, in chiave antidroga, hanno notato la presenza su strada, tra gli alti padiglioni del quartiere Zen, di un giovane che hanno riconosciuto come un pregiudicato del quartiere di Borgo Nuovo.

I poliziotti, persuasi che la presenza del giovane potesse ricondursi a un possibile “rifornimento” di droga, hanno ritenuto di temporeggiare e seguire i suoi spostamenti al fine di scoprire i luoghi di approvvigionamento; ma, quando lo hanno visto dirigersi verso uno scooter col chiaro intento di allontanarsi dal quartiere, sono intervenuti. Dopo essersi qualificati, lo hanno sottoposto a controllo di polizia.

Il controllo e l’arresto

L’atteggiamento, nervoso e teso, assunto dal fermato ha insospettito ulteriormente gli agenti che hanno deciso, pertanto, di approfondire l’accertamento. La perquisizione personale eseguita nei suoi confronti ha, di fatto, confermato i sospetti degli agenti: infatti, addosso al giovane è stato trovato un involucro in plastica trasparente contenente droga, verosimilmente cocaina dal peso complessivo di 48,5 grammi e una somma di denaro contante pari a circa 1.900 euro suddivisa in banconote di vario taglio nascoste all’interno della tasca del pantalone.

Alla luce dei fatti emersi il giovane è stato arrestato per possesso di droga ai fini di spaccio, mentre lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro.

Il provvedimento è stato convalidato dalla locale autorità giudiziaria che ha disposto nei confronti del giovane l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Giova precisare che l’indagato è indiziato in merito al reato contestato e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.