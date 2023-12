Caltanissetta, avviato il piano per la sicurezza delle festività

Le azioni mirate al contrasto dei reati predatori e al potenziamento dei controlli sulle strade sono state decise nei giorni scorsi in Prefettura in occasione di una riunione tra le Forze di Polizia

CALTANISSETTA – Festività natalizie in sicurezza. Questa la direttiva del prefetto Chiara Armenia, che nei giorni scorsi ha presieduto una riunione tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia con l’obiettivo di definire mirate ed efficaci strategie finalizzate ad affrontare le diverse problematiche legate al periodo.

Le festività natalizie, infatti, vedono un fisiologico aumento dei reati, quali per esempio i furti nelle abitazioni, incentivati da un incremento degli spostamenti, dalla consistente presenza di persone in luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico per la partecipazione a eventi o cerimonie religiose.

Al fine di disincentivare i reati predatori e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini il prefetto ha deciso di correre ai ripari chiedendo un maggiore impegno di tutte le componenti e istituzioni a vario titolo coinvolte nel sistema della sicurezza.

Saranno rafforzati i servizi di vigilanza

Nei prossimi giorni, secondo quanto deciso nel corso della riunione tecnica, saranno rafforzati i servizi di vigilanza e di controllo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sull’intero territorio provinciale. Particolare attenzione sarà posta a livello di sicurezza anche a tutela di obiettivi ritenuti sensibili in considerazione del delicato panorama internazionale.

Un’azione sinergica che sarà attuata tra forze di Polizia e le Polizie locali e interesserà i luoghi maggiormente frequentati come piazze, borghi, siti commerciali e turistici in cui sono organizzati i tradizionali mercati di Natale. Riflettori puntati anche nei luoghi di culto che in occasione delle celebrazioni religiose richiamano un elevato numero di partecipanti al fine di consentirne il sereno svolgimento.

Controlli mirati e servizi di vigilanza anche sul traffico veicolare, visti i maggiori spostamenti lungo le arterie stradali e autostradali, soprattutto nelle fasce orarie e lungo le tratte viarie considerate esposte a maggiore rischio di congestionamenti ed incidenti.

Un Natale in sicurezza

Altro obiettivo da tenere sotto controllo per un Natale in sicurezza, ma anche per garantire l’incolumità delle persone, così come ribadito dal prefetto, il contrasto alla produzione e commercializzazione illegale di fuochi pirotecnici utilizzati per celebrare l’arrivo del nuovo anno, che puntualmente fanno registrare tanti incidenti.