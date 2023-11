Caltanissetta, una delibera per i nuovi stalli per disabili

L’istituzione è stata decisa dagli uffici municipali competenti a seguito delle richieste pervenute all’Ente e dopo le necessarie verifiche effettuate dal personale preposto. Via all’installazione della segnaletica orizzontale e verticale

CALTANISSETTA – Saranno istituiti in città una decina di nuovi spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone con limitata o impedita capacità motoria munite dell’apposito contrassegno. È quanto si legge all’interno di un’apposita ordinanza, la numero 683 dello scorso 14 novembre, emanata dalla Direzione V Polizia municipale.

L’istituzione di questi nuovi stalli, come hanno evidenziato dal Comune, nasce a seguito delle richieste pervenute da parte di privati ed Enti di varia natura e dalle verifiche effettuate dal personale municipale preposto.

Nel provvedimento in questione si ordina, con decorrenza immediata e comunque a ultimazione dell’installazione della segnaletica verticale e orizzontale, l’istituzione di appositi spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone con limitata o impedita capacità motoria munite dell’apposito contrassegno in piazza Martiri d’Ungheria, in aggiunta a quello esistente in prossimità dell’ingresso alla scuola elementare; in via Catania, in aggiunta a quello esistente in prossimità dell’ingresso alla scuola elementare; nella chiesa San Luca, prospiciente la recinzione del campetto sportivo; in via Enrico de Nicola di fronte civico 29; in via Turati civico 10; in viale Stefano Candura civico 20/Q; in via Verdi civico 6; in via Generale Cascino civico 97; in via Niscemi civico 111; in via Pio La Torre civico 38.

Sempre all’interno del documento è inoltre prevista la revoca dello stallo di sosta per disabili istituito con precedente ordinanza in viale Amedeo civico 118. Un posto rimosso poiché “non più utilizzato per cessate esigenze, così come verificato durante i sopralluoghi”.

“A far rispettare e osservare il provvedimento – si legge all’interno dell’ordinanza – saranno la Polizia municipale e alle altre Forze di Polizia previste dall’articolo 12 del Codice della Strada. I trasgressori saranno puniti a norma di legge”.