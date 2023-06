Caltanissetta, doppio guasto nella condotta di Siciliacque: 11 comuni senza acqua

Garantite la distribuzione in regime H24 delle utenze relative a carcere ed ospedale

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato ieri pomeriggio che, a seguito di due guasti verificatosi in un breve arco di tempo lungo le condotte di propria pertinenza di Cozzo Guardia e dell’acquedotto Fanaco, ha dovuto interrompere la programmata fornitura destinata a diversi comuni.

Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, a propria volta a partire dal pomeriggio di oggi, ha consequenzialmente dovuto sospendere la programmata distribuzione nei comuni di Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Bompensiere, Montedoro, Serradifalco, San Cataldo, Delia e Sommatino.

Ripercussioni sulla distribuzione pianificata dal Gestore anche in parte della città di Caltanissetta dove il fornitore di sovrambito garantisce il rifornimento di circa il 50% delle risorse programmate utilizzando le fonti dell’acquedotto Madonie Est. Ciò ha comportato la necessità di sospendere ovunque la distribuzione in modalità H24 oltre che nelle aree di Santa Barbara, Trabonella, Angeli, via Cavour, ASI stazzone e Cinnirella. Garantite, invece, la distribuzione in regime H24 delle utenze relative a carcere ed ospedale oltre a quelle giornaliere di Sant’Anna, Centro storico e Centro Balate. Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni utile aggiornamento man mano che sarà reso disponibile.