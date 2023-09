Caltanissetta, nuovo appuntamento per la pulizia del territorio

Torna il Clean up organizzato dall’associazione Plastic free: l’incontro è fissato per il prossimo 1 ottobre e interesserà il parcheggio di via Guastaferro

CALTANISSETTA – Tutelare l’ambiente per lasciare un futuro migliore alle prossime generazioni, iniziando da piccoli gesti che possono trasformarsi in grandi messaggi per un’intera comunità. È questo uno degli obiettivi dell’associazione Plastic free, che ha già fissato per il prossimo 1 ottobre un appuntamento di Clean up finalizzato a “riportare l’ordine e la pulizia urbana” in alcune zone della città.

L’iniziativa di Plastic Free aperta a tutti

L’iniziativa segue quella molto partecipata realizzata nello scorso mese di aprile. Questa volta i volontari dell’associazione e chiunque volesse unirsi a loro, muniti di sacchi, guanti, palette e scope, potranno impegnarsi attivamente ritrovandosi nel parcheggio dietro la Posta centrale, in via Guastaferro.

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio del 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Dopo aver mosso i primi passi come realtà digitale, già nei primi anni di attività ha raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, è diventata una delle più importanti associazioni a occuparsi di questa tematica. I volontari sono impegnati sul campo attraverso diversi progetti, quali gli appuntamenti di Clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic free

Plastic free Caltanissetta è la sezione locale del sodalizio che si occupa di ripulire strade, portici, aiuole, boschi e spiagge dai rifiuti abbandonati. Dalle ore 9,30 di giorno 1 ottobre, tutti coloro i quali vorranno unirsi alla squadra e contribuire a garantire l’igiene del territorio contrastando le pratiche incivili di chi getta i rifiuti a terra piuttosto che negli appositi cestini, potranno farlo aderendo a questa iniziativa.

“Una raccolta attenta e responsabile – hanno fatto sapere i rappresentanti dell’associazione – che verrà effettuata rispettando le regole della raccolta differenziata di plastica, carta, vetro, alluminio e indifferenziata che durerà circa un paio d’ore. L’intento è quello di sensibilizzare la popolazione e consentire la diffusione di buone pratiche che consentano di mantenere oggi un impegno e un’attenzione costante e permetteranno di avere ancora un pianeta domani”.