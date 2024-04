Caltanissetta, report annuale sulle attività della Polizia di Stato

Oggi nell’auditorium del Seminario vescovile si celebrerà il 172° anniversario del Corpo e il questore presenterà l’esito degli interventi tra i quali quelli su sicurezza, contrasto alla criminalità e sensibilizzazione

CALTANISSETTA – Oggi alle ore 10.30, nell’auditorium del Seminario vescovile di Caltanissetta, sarà celebrato il 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Il questore della provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello rende, quindi, pubblici i dati concernenti l’attività della Polizia di Caltanissetta.

Intensificata l’attività di controllo del territorio

Nei dodici mesi trascorsi – dall’1 aprile 2023 al 31 marzo 2024 – la Polizia di Stato ha intensificato l’attività di controllo del territorio e della Polizia di prevenzione a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sono state controllate 96.959 persone (+37%), 34.382 autovetture (+30%) ed eseguite 1.057 perquisizioni (+23%). Sono 43.479 le richieste d’intervento pervenute alle sale operative della Questura di Caltanissetta e dei Commissariati di Pubblica sicurezza di Gela e Niscemi (+24%). Queste richieste hanno generato 11.549 interventi delle volanti (+2%). In ordine all’andamento degli eventi delittuosi, rispetto ai 12 mesi precedenti, sono stati denunciati 3.042 delitti (-1,74% rispetto al periodo precedente). In particolare, sono diminuiti i danneggiamenti seguiti da incendi 51 (-28%), i furti 714 (-21%) e le estorsioni 30 (-23%). Sono, invece, aumentate: le rapine 25 (+38%), le minacce 263 (+20%) e le truffe e frodi informatiche 387 (+6%).

Prevenzione e repressione per contrastare la criminalità

Dal punto di vista del contrasto alla criminalità, l’attività di prevenzione e di repressione, dall’1 aprile 2023 al 31 marzo 2024, ha consentito di denunciare in stato di libertà 1438 persone (+2%) e di arrestarne 300, 44 in flagranza di reato (+4,76%) e 256 su ordine dell’Autorità giudiziaria (+55%). In particolare, l’azione repressiva di contrasto alle associazioni mafiose e a quelle finalizzate al traffico, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti ha consentito alla Polizia di Stato nissena di portare a termine diverse operazioni di polizia giudiziaria con 116 arresti e 37 denunce in stato di libertà. Nel corso dei sequestri di sostanze stupefacenti sono state, inoltre, segnalate 166 persone per uso personale di stupefacenti (+41%). L’attività di prevenzione è stata assicurata attraverso i provvedimenti affidati dall’ordinamento alla responsabilità del questore. A consuntivo dell’attività svolta dall’1 aprile 2023 al 31 marzo 2024 dalla divisione Polizia Anticrimine si rilevano: 26 nuovi sottoposti alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza (+36%), l’emissione di 46 avvisi orali, 13 Daspo, 32 fogli di via obbligatori e 10 ammonimenti per stalking e violenza domestica.

Sempre sul versante della prevenzione è da evidenziare l’azione della divisione Polizia Amministrativa e Sociale che nei dodici mesi di riferimento ha effettuato 838 controlli ad attività sottoposte ad autorizzazioni di polizia (+20%). Sono state elevate 113 contravvenzioni amministrative (+3%), disposta la sospensione temporanea di 8 attività, ex art.100 tulps (+100%), rilasciato 6.767 passaporti (+25%). Con l’intento di migliorare la sicurezza, e la sua percezione da parte dei cittadini, è stato rinnovato l’impulso all’attività operativa di prevenzione da parte delle pattuglie impiegate nel controllo del territorio.

Nel corso dei numerosi servizi ordinari e straordinari – dall’1 aprile 2023 al 31 marzo 2024 – sono state controllate 96.959 persone (+37%) e 34.382 veicoli (+30%), anche attraverso la nuova piattaforma tecnologica “sistema Mercurio” che consente il riconoscimento automatico delle targhe comparandole con gli archivi telematici. Gli agenti deputati al controllo del territorio nel periodo di riferimento, nell’intero territorio della provincia, hanno effettuato 11.549 interventi, eseguito 29.710 controlli di soggetti sottoposti a misure anticrimine (+13%), eseguito 1057 perquisizioni (+23%) e 154 sequestri. Inoltre, sono state accertate 119 violazioni al codice della strada per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 48 per mancato utilizzo del casco, 47 per uso di cellulare alla guida, 27 per guida in stato di ebbrezza, ritirate 61 patenti e 242 carte di circolazione.

Negli ultimi 12 mesi la Polizia ha incontrato oltre 4.500 studenti

Anche sul versante della sensibilizzazione ci sono dei dati. Nel corso degli ultimi dodici mesi la Polizia di Stato ha incontrato oltre 4.500 alunni, studenti, docenti e genitori delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Caltanissetta. I 48 incontri svolti presso gli istituti scolastici hanno riguardato le tematiche connesse alla violenza di genere, contrasto alle dipendenze e progetti di educazione alla legalità della Questura; la prevenzione dei rischi della rete internet e il cyberbullismo della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale; la sicurezza stradale attraverso il rispetto delle regole del codice della strada della Sezione Polizia Stradale e la sicurezza ferroviaria rivolto a studenti delle scuole medie e superiori del Posto di Polizia Ferroviaria. Inoltre, sono stati organizzati dalla Questura due incontri finalizzati a prevenire le truffe in danno degli anziani.