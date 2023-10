VIDEO | Il brutto gesto di Can Yaman a Palermo, strappa il cellulare a un fan e lo lancia a terra

L'attore turco Can Yaman autore di un brutto gesto a Palermo. Il 33enne prende il cellulare di un fan e lo butta a terra.

Sta facendo discutere sui social il brutto gesto dell’attore turco Can Yaman, presente in questi giorni a Palermo per partecipare alle riprese della seconda stagione di “Viola come il mare”. In un video diventato virale sul web si vede l’attore uscire dall’hotel Delle Palme del capoluogo siciliano, dove alloggia, per poi entrare in un’auto che lo avrebbe successivamente portato sul set. Un fan si avvicina quindi al finestrino del mezzo per chiedere un selfie a Yaman, ma il 33enne turco risponde con uno scatto d’ira, afferrando il cellulare e lanciandolo a terra.

Fonte video: Youtube – JUKEL