Orrore sulla Statale 115, cane ferito con un fucile: scatta la denuncia degli animalisti

Il Partito animalista italiano chiede la verità su quanto accaduto al povero animale. Denuncia alla Procura di Ragusa.

Terribile scoperta a Comiso, in provincia di Ragusa: lungo la Statale 115 è stato trovato un cane ferito con proiettili di fucile.

La denuncia arriva dal Partito animalista italiano, che hanno raccontato la storia dopo che alcuni volontari avrebbero avvistato il povero animale ferito e avvertito la polizia municipale della vicenda.

Cane ferito con fucile a Comiso, la storia

Secondo una prima ricostruzione, dei volontari avrebbero notato il cane sulla Statale con delle ferite di quello che sembra un fucile da caccia. Gli animalisti avrebbero avvertito la polizia municipale e trasferito il povero animale in un canile-rifugio di Chiaramonte Gulfi. Avrebbe riportato una frattura alla scapola a causa dei colpi ricevuti.

Da chiarire la dinamica della vicenda. Rimane da accertare, quindi, se il cane trovato ferito a Comiso sia stato colpito per errore o intenzionalmente.

La denuncia

“Si può sparare, impunemente, un cane in mezzo a una strada? In un Paese Civile un fatto del genere dovrebbe suscitare clamore ed indignare tutti. Invece, a quanto pare, ci sono posti dove un fatto del genere avviene nella più assoluta indifferenza generale. Un fatto gravissimo che ci lascia basiti e che condanniamo fermamente. Chi si è macchiato di un gesto così grave non può farla franca”: sono queste le parole di Patrick Battipaglia, Coordinatore regionale del Partito Animalista Italiano, che chiede giustizia per il povero animale.

Immagine di repertorio