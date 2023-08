Il sogno del basket stroncato da un malore fatale a 12 anni: nasce “Un canestro per Davide”

Raccolta fondi per ricordare il giovane favarese morto a soli 12 anni mentre giocava a basket nella palestra della sua scuola.

“Un canestro per Davide“: si chiama così l’iniziativa proposta per costruire un campo da basket dedicato a Davide Licata, il 12enne stroncato da un tragico malore a Favara, in provincia di Agrigento, lo scorso 22 marzo.

A organizzare una raccolta fondi su GoFundMe, condivisa anche dal primo cittadino Antonio Palumbo, è stata la famiglia di Davide, in particolare il fratello.

“Un canestro per Davide Licata” a Favara

Secondo una prima ricostruzione, il 12enne è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola “Guarino” in via Capitano Basile a Favara. Il basket era la sua grande passione, ma un malore improvviso non ha permesso più al ragazzino di giocarci… o di vivere. Tuttavia, famiglia e amici non vogliono dimenticare Davide.

Da qui nasce l’iniziativa “Un Canestro per Davide”. Una raccolta fondi supportata anche dal sindaco Palumbo, che su Facebook scrive: “Davide aveva un sogno: una struttura per consentire ai giovani e ai giovanissimi di giocare liberamente a quello che per lui era lo sport che più amava, cioè il basket. I suoi sogni si sono spenti troppo presto, per una tragedia immane che ancora oggi toglie il fiato a parlarne.

Sosteniamo però questa raccolta fondi, affinché i sogni di Davide continuino a vivere nel cuore di tanti ragazzi. Nelle settimane scorse, insieme all’assessore Emanuele Schembri, ho già incontrato la famiglia e abbiamo individuato insieme un’area in cui la struttura potrà essere realizzata, mettendo a disposizione dei nostri giovani una parte di città oggi non destinata a questo scopo”.

La storia

Nella pagina dedicata alla raccolta fondi, c’è il racconto della triste storia di Davide raccontata dal fratello. “Mi chiamo Marco, oggi voglio raccontarvi la storia di Davide, mio fratello. Nato il 22 giugno 2010, prende la passione del basket all’età di 5, grazie anche al fratello maggiore che giocava anche lui da quando era piccolo. Cresce un ragazzo-bambino con un carattere diverso da tutti gli altri: mai vivace, sempre tranquillo, amorevole, gentile, affettuoso e, soprattutto, protettivo nei confronti dei più deboli. Amava giocare con la sorellina di 8 anni, amava giocare con gli amici, amava stare in famiglia e soprattutto amava la sua grande passione, il basket“.

“Il basket per Davide era il suo sogno, è il suo sogno; il 21 marzo 2023, a seguito di una settimana di stop dagli allenamenti, decide di recarsi in quella palestra e inseguire ancora una volta il suo sogno. Doveva allenarsi obbligatoriamente perché la settimana successiva avrebbe avuto la partita contro la sua ex squadra. Inizia l’allenamento alle 19, chissà quanti canestri e quanti sorrisi stava facendo in quell’ora. Succede l’impensabile. Circa un ora dopo, mia madre riceve una chiamata: stava troppo male, le dissero.

È successo, Davide se n’è andato, col suo sogno, giocando a basket”.

“Un canestro per Davide Licata” nasce da questa storia. Il fratello chiede un qualsiasi contributo per ricordare il 12enne e realizzare un “campo da basket aperto a tutti”, ma anche installare sempre più defibrillatori indispensabili per evitare tragedie come quella dello scorso marzo.

Foto di Irene Milisenda