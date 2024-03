Carabiniere in congedo eroe: salva donna dalla furia del compagno

Un carabiniere eroe ha salvato una donna di 41 anni che stava per essere investita dal compagno alla guida di un suv

Gesto eroico quello di un carabiniere dei Ros di 71 anni in congedo che, a Novi Ligure, ha salvato una donna 41enne di origini albanesi dalla furia del compagno. L’uomo, infatti, alla guida di un suv ha cercato di investirla, dopo averla selvaggiamente picchiata. Fortunatamente, però, è sopraggiunto il 71enne che lo ha bloccato, consentendo poi l’arresto dei carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

Il racconto del carabiniere eroe

“Ho visto la donna che era stravolta – ha raccontato ai microfoni di Ore14 in onda su Rai2 – poi ho visto l’auto sul viale che è passata a tutta velocità, ha fatto inversione e ho capito che stava per succedere qualcosa. L’auto ha travolto una panchina e una fontanella. Poi ho visto la donna a terra e ho pensato a un malore – ha continuano l’ex carabiniere -. Ho visto l’uomo scendere dall’auto e afferrare la donna per capelli e picchiarla, colpendola con dei pugni in faccia. Sono intervenuto e l’ho fermato. Lui ha cercato di fuggire in auto, ma l’ho bloccato nuovamente e l’ho consegnato ai carabinieri che erano arrivati sul posto. Se non ci fossi stato io l’avrebbe ammazzata”, conclude.

