Carburanti, giro di rialzi per benzina e diesel: ecco i prezzi

In attesa di recepire gli ultimi movimenti, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano in leggera salita

Tornano i rialzi sulla rete italiana. Con le quotazioni internazionali che hanno continuato ieri a crescere sulla benzina, oggi si registra un giro di aumenti sui prezzi raccomandati dei carburanti. A intervenire sono: Eni (+2 cent sul diesel), Tamoil (+1 cent sulla benzina, +2 cent sul diesel), Q8 (+1 cent sulla benzina, +2 cent sul diesel). In attesa di recepire gli ultimi movimenti, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano in leggera salita.

I prezzi medi

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 10 agosto, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,938 euro/litro (1,935 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,925 e 1,950 euro/litro (no logo 1,923). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,825 euro/litro (rispetto a 1,820), con le compagnie tra 1,814 e 1,837 euro/litro (no logo 1,814).

I prezzi al servito

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,073 euro/litro (2,071 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,004 e 2,140 euro/litro (no logo 1,976). La media del diesel servito è 1,960 euro/litro (contro 1,956), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,897 e 2,020 euro/litro (no logo 1,866). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,710 e 0,732 euro/litro (no logo 0,694). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,393 e 1,477 (no logo 1,398).