Caso Juventus, il pm Santoriello si difende: “Sono sereno”

Non si placano le polemiche dopo le dichiarazioni del pm Santoriello, professatosi anti-juventino: il pubblico ministero appare sereno nonostante le critiche ricevute dal web

Non si è ancora placata la bufera scatenatasi sui social dopo la comparsa del video, risalente al 2019, in cui il pm Ciro Santoriello si professava “anti-juventino”.

Il pubblico ministero, protagonista dell’inchiesta Prisma contro la Juventus e i bilanci del club bianconero, è finito nell’occhio del ciclone, ma non sembrerebbe dar peso alle polemiche generatesi nelle ultime ore.

“Come mi sento? Sono sereno“, le sue parole in risposta agli attacchi arrivatigli soprattutto dal web.

Santoriello resterà saldo a capo del procedimento contro la “Vecchia Signora”

Qualcuno aveva ipotizzato che potesse essere “invitato” a lasciare l’incarico dell’accusa, condiviso con il pm Mario Bendoni e l’aggiunto Marco Gianoglio, ma non sarà così. E anche se dovesse lui stesso fare un passo indietro e abbandonare il processo di sua iniziativa, probabilmente la sua richiesta sarebbe rispedita al mittente. “Non ho nulla da dire“, ha risposto in merito Santoriello all’Adnkronos.