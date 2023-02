Cassazione, Margherita Cassano sarà la prima donna nella storia a guidare la Corte

Margherita Cassano sarà la prima donna nella storia italiana a guidare la Corte di Cassazione. La sua nomina è stata proposta dalla Commissione all’unanimità per gli incarichi direttivi del Csm. Il voto finale è stato fissato per il primo marzo, in una seduta di plenum presieduta dal Presidente della Repubblica. Attualmente presidente aggiunto della Cassazione, Cassano succederà a Pietro Curzio, in procinto di andare in pensione.