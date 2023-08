Castellammare del Golfo: musica, cultura e tradizioni

Ultimi appuntamenti in programma per “CastellammarEstate 2023” che si concluderà a settembre. Entrano nel vivo anche i festeggiamenti della Patrona della città

Musica, cultura e tradizioni: ultimi appuntamenti in programma per “CastellammarESTATE 2023”, il cartellone delle manifestazioni estive previste fino a settembre dall’amministrazione comunale.

Oggi martedì 22 agosto, è in programma il concerto ad ingresso libero del cantante Giuseppe Adragna, che si esibirà live con la sua orchestra.

Il 24 agosto il musical “Mamma mia Abba Tribute” a cura dell’associazione culturale “Dream Life” (ingresso a pagamento).

Il borgo di Scopello ospiterà l’1, 2 e 3 settembre l’Araba fenice jazz.

Il 2 e 3 settembre in piazza Petrolo, si svolgerà il Sicilian summer village con la sagra della busiata.

Dal 22 al 24 settembre, nella zona pedonale di corso Garibaldi, il Castellammare culture festival a cura dell’associazione Trinart.

Ad agosto sono entrati nel vivo i festeggiamenti in onore della Patrona della città, Maria Santissima del Soccorso.

Dal 25 al 27 agosto i festeggiamenti in onore della Sacra Famiglia si svolgeranno nella frazione di Balata di Baida e dal 4 all’ 8 settembre ci saranno quelli in onore della Madonna di Custonaci a Porta Fraginesi.

Quest’anno, inoltre, dal 12 al 16 settembre sono anche previste più attività per i festeggiamenti in occasione del 225° anniversario dell’incoronazione di Maria Santissima del Soccorso, Patrona della città.

Il sindaco Giuseppe Fausto è convinto che la promozione del territorio passi anche da offerte culturali ed attività “che possano essere d’impulso per il turismo e l’economia, in collaborazione con le associazioni che rispondono già con impegno ed entusiasmo.