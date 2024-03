Catania, Asp: via libera all’assunzione di circa 250 tra infermieri e operatori sociosanitari

Assunti 176 infermieri. Invece da un altro scorrimento saranno chiamati circa 80 operatori sociosanitari. La notizia arriva da Nursind.

Semaforo verde per lo scorrimento della graduatoria di bacino espletata dall’Asp di Catania riguardo il personale in elenco. Tant’è vero che entro aprile verranno assunti 176 infermieri. Invece da un altro scorrimento saranno chiamati circa 80 operatori sociosanitari. La notizia è stata comunicata dal sindacato Nursind. La bella nuova è stata resa nota a seguito di un incontro in Prefettura che ha visto la presenza, tra gli altri, del commissario straordinario dell’Asp, Giuseppe Laganga Senzio, del segretario territoriale Nursind, Salvatore Vaccaro, del segretario aziendale, Salvatore Tirendi, dei vertici dell’azienda sanitaria e del sindacato.

Tanti temi emersi: discusso pure della libertà sindacale

La direzione generale si sta impegnando per trovare una risoluzione dei problemi principale. Il Nursind, infatti, ha sospeso lo stato di agitazione del personale. Si è discusso pure delle assunzioni di personale Oss. Analizzata anche la situazione dell’ospedale Gravina di Caltagirone. L’organizzazione sindacale ha posto l’accento sulla necessità di potenziare e tutelare la struttura che può vantare reparti di eccellenza.

“È stato affrontato anche il tema dei differenziali economici tra le diverse professionalità del settore sanitario con l’intento di promuovere una maggiore equità e riconoscimento delle competenze – spiega Vaccaro -. Abbiamo anche discusso la questione dei buoni pasto per il personale è stata trattata al fine di garantire condizioni di lavoro dignitose e adeguate. Abbiamo anche affrontato il tema delle libertà sindacali e altre questioni sindacali come la mancata concessione dell’aula presso il presidio di Caltagirone. Tutti argomenti su cui la Direzione ha espresso massima disponibilità e apertura al dialogo”.