Catania, l’assessore Parisi: “Piazza Europa pronta a settembre”

Intervista all’assessore ai Lavori pubblici, Sergio Parisi, che fa il punto sulla riqualificazione dell’area: “In settimana faremo un sopralluogo anche in piazza Sciascia”

CATANIA – Settembre mese di ripartenza, ma anche di prime inaugurazione secondo i cronoprogrammi dell’amministrazione Trantino per i progetti di Piazza Europa e Piazza Sciascia. Ad una anno dalla presentazione del progetto e ad otto mesi dall’inizio dei lavori di riqualificazione finanziati con risorse Pon Metro del piano “Spazio e Sport”, l’assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture, Politiche Comunitarie e Programmazione Fondi di Investimento Europeo, Sergio Parisi, ha rassicurato sulla nuova fruibilità tra un mese.

Assessore Parisi, a che punto siamo con i vari processi di riqualificazione che coinvolgono le aree di Piazza Europa?

“La piazza è stata riqualificata nella pavimentazione e la fontana che era in disuso è stata riprodotta fedelmente come su indicazione della Soprintendenza. Questo è stato il lavoro più lungo. Entro settembre consegneremo ai catanesi Piazza Europa totalmente riqualificata, con l’installazione delle attrezzature sportive, e la nuova fontana. Purtroppo ci sono cittadini che entrano nell’area di cantiere, danneggiando l’esistente. E’ chiaro che la responsabilità del cantiere ricade sulla ditta costruttrice, che ha fatto quanto necessario per perimetrare la zona, ma sarebbe il caso che simili fatti non si verifichino. La nuova Piazza Europa sta venendo bene”.

E Piazza Sciascia?

“Verrà riqualificata con un altro progetto e con un’altra ditta, anche in questo caso settembre sarà un mese importante. Faremo in settimana dei sopralluoghicon il sindaco. L’obiettivo di tutti i rinnovamenti delle piazze di Catania rientra nella volontà di migliorare la qualità della vita nella città di Catania e per i suoi cittadini, quindi provare a scalare classifiche come quella del Sole 24 Ore sulla vivibilità, in cui restiamo molto indietro”.

Sulle piazze, ma anche sul lungomare è prevista la piantumazione di nuovi alberi?

“Rispondendo a questa domanda faccio una premessa; nei piani che questa amministrazione ha per la rigenerazione dell’intero lungomare non c’è ancora una programmazione definita, ma c’è certamente l’intenzione di inserire una quantità di verde adeguata. Sono estremamente sensibile al tema. Completata la realizzazione della rampa che dalla Circonvallazione arriva in Via del Rotolo (che riusciremo probabilmente ad anticipare nei tempi), la strategia successiva è l’avvio di un concorso di progettazione per la riqualificazione del tratto da Piazza Mancini Battaglia a Piazza Nettuno. Conteremo su 15 milioni di euro già intercettati sfruttando fondi Mit. Il sindaco Trantino, che si è occupato già da assessore con delega all’Urbanistica di questo piano, tiene particolarmente alla riuscita di questa visione strategica”.

I cantieri aperti nelle piazze Europa e Sciascia, ma anche Franco Battiato, costituiscono fasi del processo di rigenerazione degli spazi pubblici previsti lungo il lungomare di Catania. Piazza Europa, insieme a piazza Sciascia, offre una vista sul mare che verrà rivalutata come luogo di relax e benessere. Gli interventi hanno previsto l’aggiunta di spazi verdi pubblici, un sistema di illuminazione intelligente, stazioni di ricarica per veicoli elettrici leggeri, attrezzature sportive di base e zone gioco per bambini. E’ stata realizzata una nuova pavimentazione che favorirà l’accessibilità dei luoghi. Un sistema di videosorveglianza sarà implementato per garantire la sicurezza e prevenire atti vandalici. Il bando di gara ha avuto un importo d’asta di 900 mila euro.