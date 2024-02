“Corso Martiri, sindaco coinvolga la cittadinanza nelle scelte future”

Appello dell’associazione “Volerelaluna” che ricorda l’esistenza degli obblighi assunti dai privati con la convenzione sottoscritta nel 2012

CATANIA – Una lettera aperta al sindaco Trantino per capire quali siano le intenzioni dell’amministrazione per la riqualificazione del corso Martiri della Libertà. L’ha inviata l’associazione di cittadini “Volerelaluna” che ha deciso di intervenire pubblicamente dopo quanto apparso sui giornali in relazione all’ennesimo stop al progetto di realizzazione del parcheggio in piazza della Repubblica, propedeutico al completamento di San Berillo. Stop che potrebbe allontanare ancora una volta la rinascita di quella parte della città sventrata negli anni Sessanta e da allora in attesa di essere recuperata.

I privati non più disponibili a finanziare l’opera

La convenzione secondo cui i privati proprietari delle aree avrebbero dovuto realizzare gli oneri di urbanizzazione prima di procedere con i cantieri, si è infatti arenata, come ha spiegato lo stesso primo cittadino, Enrico Trantino, al Quotidiano di Sicilia. “I privati proprietari delle aree ci hanno fatto sapere di non essere disponibili alla copertura finanziaria dell’opera”, aveva detto il sindaco, sottolineando anche la mancata fidejussione e non nascondendo la propria preoccupazione in relazione alle cubature ipotizzate. Per poi annunciare, in occasione del congresso cittadino di Forza Italia, l’intenzione di ottenere le somme da parte della Regione per acquisire le aree. Ed è proprio in relazione alle recenti novità sul futuro dell’area che interviene l’associazione che, dopo la ricostruzione della lunghissima vicenda, pone alcuni quesiti al sindaco Trantino.

Alcuni quesiti al sindaco Enrico Trantino

Innanzitutto, su cosa intenda fare “questa Amministrazione per mettere i privati proprietari delle aree di fronte alle loro responsabilità di legge? Fra queste ci sono, innanzitutto, quelle derivanti dagli obblighi assunti con la firma della convenzione del 2012, di durata decennale, la cui proroga per ulteriori dieci anni è stata disposta con solerzia dal commissario straordinario pro tempore nel 2022” – si legge. “Uno di questi obblighi è la realizzazione a totale carico dei privati, e successiva cessione al Comune, di un parcheggio multipiano in piazza della Repubblica per il quale è previsto un costo di circa 15 milioni di euro. Il Comune consentirà ai privati di eludere questo e altri obblighi derivanti dalla convenzione addossando le relative spese alla collettività con l’utilizzo di fondi pubblici, oppure pretenderà le giuste compensazioni economiche e gli eventuali indennizzi?”.

Quale futuro per il corso Martiri della Libertà?

Non solo: l’associazione interviene anche in relazione alle informazioni – poche – relative al futuro di corso Martiri della Libertà. Di cui si legge sui giornali ma per il quale non vi è stata alcuna comunicazione ufficiale alla città. “Non ritiene, signor sindaco, che sia doveroso informare la cittadinanza in maniera dettagliata circa le attività intraprese e le intenzioni su come giungere alla chiusura della vicenda, nell’interesse della città?”, si domandano ancora gli scriventi.

Secondo cui, acquisire le aree dai privati equivarrebbe a far guadagnare loro ulteriormente, nonostante in passato abbiamo avuto più di un ristoro. “Parliamo degli stessi privati – continua la lettera – che da 50 anni a questa parte tengono inutilizzata una parte centrale e strategica della città, in attesa di poterne fare un uso quanto più redditizio possibile – sostengono gli scriventi -. E che oggi dicono di volersi fare da parte malgrado gli accordi sottoscritti nel 2012 che – va ricordato – sono vincolanti per entrambe le parti”.

Condividere con la città la visione del futuro dell’area

Infine, nella lettera viene evidenziata la necessità di condividere con la città la visione del futuro dell’area. “Riteniamo imprescindibile un’attenzione particolare al coinvolgimento della città nelle scelte riguardanti la sistemazione definitiva della zona – sostengono i promotori -. Un’area libera così estesa nel centro urbano potrebbe avere un ruolo strategico nello sviluppo dell’intera città. Non ritiene, signor Sindaco, che l’intera città, almeno nelle sue componenti sociali organizzate, abbia diritto di esprimersi circa le esigenze da soddisfare e gli usi possibili di quei terreni?”.

Si dicono fiduciosi e chiedono una pubblica risposta per comprendere quale sarà il futuro dell’area. Esigenza espressa anche dalla commissione urbanistica a Palazzo degli elefanti per bocca del presidente Buceti che ha annunciato proprio dalle pagine del QdS, la convocazione di una seduta dedicata appositamente al corso Martiri della Libertà. “Proprio perché sono presidente della commissione urbanistica – ha detto Buceti – e in ragione di quanto dichiarato è necessario approfondire”.