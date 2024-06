Catania, mezzo milione di euro di droga all’interno di un parcheggio: arrestato un 34enne

Marijuana, hashish e cocaina da mezzo milione di euro nascoste in un'auto parcheggiata nella struttura etnea

Nell’ambito del contrasto alla detenzione e allo spaccio di droga, i carabinieri di Catania hanno arrestato nelle scorse ore un 34enne del luogo. L’uomo, colto in flagranza di reato, era in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti come marijuana, hashish e cocaina.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Catania, oltre 58 kg di droga in un’auto al parcheggio

Nel corso delle attività di contrasto allo spaccio di droga, i militari della Squadra Mobile etnea hanno osservato i comportamenti sospetti di un individuo. L’uomo, entrato in un parcheggio multipiano, era poco dopo uscito dall’edificio con una busta molto grande. Fermato e perquisito, all’interno della busta sono stati trovati circa 3 kg di droga della tipologia marijuana.

Successivamente, dopo le indagini sulla vicenda, è emerso come l’uomo fosse in possesso di un’automobile parcheggiata all’interno della struttura multipiano e che aveva la funziona di “deposito”. Da lì, i militari hanno quindi rintracciato e sequestrato 54 involucri contenenti marijuana, 42 panetti di hashish e 2 grammi di cocaina. Dal peso di oltre 58 kg, la droga è stata sequestrata insieme al materiale di confezionamento e pesatura al dettaglio in uso per la sostanza stupefacente.

Secondo gli inquirenti, la sostanza in possesso dell’uomo avrebbe ricavato sul mercato circa mezzo milione di euro.

Catania, arrestato l’uomo in possesso di droga

A seguito della vicenda, il 34enne di Catania è stato tratto in arresto e condotto nel carcere etneo di Piazza Lanza nell’attesa di evoluzioni sulla vicenda.