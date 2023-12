Catania, entuasiasmo all’inaugurazione del Museo delle auto storiche VIDEO

Raffaelle Tregua, vicedirettore di QdS: "Momento storico propizio affinchè tutte le forze sane di Catania si uniscano per consentire un miglioramento generale"

Grande interesse e curiosità tra le persone che, questa mattina, hanno partecipato all’inaugurazione della Fondazione Etica & Valori Marilù Tregua MUSEO AUTO STORICHE. Nato a Catania dalle ceneri della ex Concessionario Citroen, il Museo è ubicato a pochi passi alla Baia di Ognina, in via Acireale 3, proprio vicino alla sede del Quotidiano di Sicilia. Alla presenza di autorità civili, militari e religiose, l’inaugurazione, di cui il Quotidiano di Sicilia è media partner, è stata preceduta dalla benedizione dei locali da parte di Monsignor Luigi Renna, arcivescovo metropolita dell’arcidiocesi di Catania.

La cittadinanza, libera di partecipare, ha così potuto ammirare il parco auto con 25 vetture storiche, certificate dall’Automotoclub Storico Italiano, e munite di Crs, il Certificato di Rilevanza Storica.

Grande la soddisfazione da parte del Direttore di QdS, Carlo Alberto Tregua: “Si tratta di un luogo culturale dove si mette a disposizione dei catanesi e dei siciliani in generale il patrimonio non solo economico ma anche storico delle auto. Queste infatti rappresentano vere e proprie rivoluzioni economiche come ad esempio la 500 del ’60, quando si cominciò a motorizzare l’Italia”.

Museo auto storiche inaugurazione

L’importanza di documentarsi

“Abbiamo voluto mettere insieme questo patrimonio storico che rappresenta anche l’evoluzione del nostro Paese – aggiunge Tregua – insieme a tutto il patrimonio letterario, filosofico e geografico presente in questa biblioteca. Circa 6500 libri con altrettanti presenti nella sede centrale. Abbiamo anche voluto indicare per ogni anno delle auto un fatto importante accaduto in Italia, in Sicilia, in Europa e nel mondo. Quindi un’auto del 1990 è caratterizzata da questi quattro fatti. Un segnale che abbiamo voluto dare alla gente affinchè capisca l’importanza di documentarsi, perchè più ci si accultura più si diventa indipendenti e si conquista la libertà”.

Unione di forze sane

Alle parole del direttore fanno eco quelle di Raffaelle Tregua, vicedirettore di QdS. “Oggi inauguriamo il mese delle auto storiche, che nasce dalla nostra Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua. E’ una delle tante iniziative che la fondazione mette in campo per la città insieme alla città. Ciò che vorremmo – prosegue il vicedirottore – è che ognuno desse il proprio contributo per fare cambiare la storia di questa città, bella, affascinante e intrigante. Questo è il momento storico adatto attraverso il quale tutte le forze sane di Catania si uniscano. Ciò per consentire un miglioramento generale, dalla sicurezza alla pulizia, dal verde agli spazi aperti come questo”.

L’importanza dei giovani

“Il tentativo da parte della Fondazione – aggiunge il Questore etneo Giuseppe Bellassai – , insieme a tutti quelli che vogliono bene a Catania, è di dare smalto a questa città, che è incantevole e ha bisogno di dell’aiuto di tutti, dalle Istituzioni ai singoli cittadini”. A spendere importanti parole riguardo l’iniziativa è Gennaro Gigante, Direttore della Banca d’Italia filiale di Catania. “Sono rimasto molto colpito dalla presenza dei giovani che sono la chiave di volta per la soluzione di tanti problemi irrisolti di questa città. Credo tantissimo nell’associazionismo giovanile – aggiunge. I giovani, con le loro idee innovative possono porsi all’attenzione e rapportarsi con chi poi deve prendere le decisioni per cambiare le cose che hanno la necessità di essere modificate. Ciò a vantaggio di un progresso pubblico e complessivo.