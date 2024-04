Catania FC, 21 convocati da mister Zeoli per Francavilla

Il Catania si prepara alla trasferta di Francavilla: 21 i calciatori a disposizione del tecnico romano in vista del match in Puglia

Dopo il trionfo in Coppa Italia contro il Padova, per il Catania è tempo di riuffarsi nuovamente sul campionato. I rossazzurri domani saranno di scena in Puglia contro la Virtus Francavilla, un match dal peso specifico importante in ottica salvezza. I 3 punti saranno l’obiettivo principe dei ragazzi di mister Zeoli, vogliosi di allontanarsi in via definitiva dalle zone calde della classifica.

Virtus Francavilla-Catania: i convocati rossazzurri

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata al “Massimino”, l’allenatore del Catania ha convocato ventuno calciatori in vista della sfida alla Virtus Francavilla, in programma domani con inizio alle ore 18.30 allo stadio “Nuovarredo Arena” e valevole per la trentacinquesima giornata del girone C della Serie C NOW 2023/2024. Tra gli indisponibili anche Curado, febbricitante. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera, in Puglia. Martedì pomeriggio, al “Cibalino”, avrà inizio la preparazione al match Catania-Messina, in calendario domenica 14 aprile alle ore 20.45.

L’elenco completo dei rossazzurri:

PORTIERI – 34 Toscano, 35 Donato, 95 Albertoni

DIFENSORI – 3 Haveri, 5 Rapisarda, 13 Bouah, 14 Kontek, 16 Quaini, 27 Castellini, 28 Celli, 46 Monaco

CENTROCAMPISTI – 6 Ndoj, 23 Welbeck, 33 Zammarini

ATTACCANTI – 9 Costantino, 10 Di Carmine, 19 Peralta, 31 Chiarella, 32 Chiricò, 77 Marsura, 90 Cianci

