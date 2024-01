Catania, trovato in possesso di stupefacenti: denunciato 28enne

Al giovane contestate anche diverse violazioni del Codice della Strada

Continuano i controlli della polizia volti a garantire la sicurezza nel territorio di Catania e provincia. Gli agenti della Squadra Volante della Questura del capoluogo etneo, hanno sottoposto ad accertamenti un’automobile che si aggirava con fare sospetto in Viale della Libertà. Ad essere stato fermato e perquisito un catanese di 28 anni a bordo della propria vettura. All’interno del veicolo gli agenti hanno rinvenuto una busta di cellophane trasparente, contenente 10 involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di 21 grammi che è stata immediatamente sottoposta a sequestro.

Attività illecita

Recuperata e sequestrata anche la somma di 410 euro, in denaro contante suddivisa in banconote di diverso taglio. Era occultata sotto l’aletta parasole ed è stata ritenuta provento dell’attività illecita. Il 28enne, al quale sono state contestate anche diverse violazioni del Codice della Strada, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.