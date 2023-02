Catania, all’ufficio poste centrale l’iniziativa d’amore per San Valentino 2023 – Il Video

Da oggi disponibile presso l’ufficio di Via Etnea a Catania, una speciale cartolina dedica alla festa di San Valentino

Lascia il tuo messaggio d'amore da oggi fino a San Valentino. L'amore in ogni sua forma, per la vita, per il partner, per la famiglia, per gli amici, anche quelli a quattro zampe.

Le dediche più belle saranno scelte e valorizzate in una campagna di comunicazione. E per gli appassionati di filatelia sarà possibile ammirare la collezione di prodotti filatelici dedicati all’amore, realizzati nel corso degli anni ed esposti in una speciale bacheca. Nel video, l’amore è …