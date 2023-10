Mafia, scattano i sigilli a un bar di Catania: era gestito dal cugino del boss

Chiuso un bar di Catania gestito dalla mafia. Il valore del giro di affari ammontava a un milione di euro.

Nell’ambito di articolate attività di indagine coordinate da questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale in materia antimafia – emesso dal Tribunale etneo, Sezione Misure di Prevenzione – relativo al patrimonio del valore di quasi un milione di euro, riconducibile a Orazio Buda, ritenuto “socialmente pericoloso” in quanto appartenente al clan “Cappello” e precisamente al gruppo “Bonaccorsi-Carateddi” di Catania.

L’origine illecita dei capitali

L’indagine di prevenzione da cui origina il citato provvedimento si collega a diverse attività investigative dalle quali emergerebbe la caratura criminale dell’interessato. Difatti, Orazio Buda, già dichiarato socialmente pericoloso nel 1999 e 2018 e con precedenti penali per delitti in materia di armi, ricettazione e rapina sin dal 1986, avrebbe svolto un ruolo specifico all’interno del clan “Bonaccorsi-Carateddi”, facente capo al cugino Orazio Privitera, essendo dedito al sistematico reimpiego e reinvestimento in attività economiche di capitali di origine illecita accumulati dal sodalizio.

Nell’ultimo decennio, inoltre, l’interessato è stato raggiunto da misure di custodia cautelare in carcere nell’ambito delle operazioni “Prato Verde” e “Sipario”, quest’ultima svolta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catania della Guardia di Finanza, in quanto ritenuto responsabile di svariati delitti quali l’estorsione, anche in forma aggravata, l’associazione a delinquere di stampo mafioso e il trasferimento fraudolento di valori. Per tali due ultime ipotesi di reato è stato recentemente condannato in primo grado a 14 anni di reclusione.

Una “macchina da soldi”

Il profilo criminale risultante dalle evidenze d’indagine avrebbe trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rilasciate da diversi collaboratori di giustizia, uno dei quali avrebbe definito Buda come una “macchina da soldi”, tenuto conto del suo ruolo che gli sarebbe stato riservato di investire, in settori imprenditoriali “puliti”, i fondi rinvenienti dall’attività illecita del clan e, in particolare, del cugino Orazio Privitera.

Sulla base degli elementi investigativi raccolti, Buda è stato considerato soggetto “pericoloso per la società” e, pertanto, nei suoi confronti sono stati effettuati mirati approfondimenti diretti a verificare il sussistere delle condizioni previste dal codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n.159/2011) per l’applicazione delle misure di prevenzione a carattere patrimoniale. A tal fine, il Nucleo PEF di Catania della Guardia di Finanza ha condotto articolati accertamenti economico-finanziari individuando i beni e le disponibilità direttamente o indirettamente riconducibili al proposto.

Le indagini dei Finanzieri

Le successive analisi operate per valutarne la loro coerenza rispetto alle fonti reddituali lecite prodotte dal medesimo e dal relativo nucleo familiare hanno fatto emergere – nell’attuale fase del procedimento, in cui non si è ancora instaurato il contraddittorio con la parte – un’evidente sproporzione tra le ricchezze accumulate e i redditi complessivamente prodotti, risultati modesti.

Sequestri e chiusure

Alla luce di tutti i riscontri eseguiti, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catania, su proposta di questo Ufficio, ha dunque disposto il sequestro di prevenzione, in quanto riconducibili a Orazio Buda, delle due società con sede a Catania, proprietarie di un bar in piazza Vittorio Emanuele III, meglio conosciuta come piazza Umberto nella zona centrale della città etnea, il cui valore complessivo stimato ammonta a quasi un milione di euro. La gestione di tali aziende e del noto locale pubblico sarà affidata ad un amministratore giudiziario appositamente nominato.

L’attività dei Finanzieri di Catania si inquadra nel più ampio quadro delle azioni svolte da questa Procura e dalla Guardia di finanza volte al contrasto sotto il profilo economico-finanziario, delle associazioni a delinquere di tipo mafioso, al fine di evitare i tentativi, sempre più pericolosi, di inquinamento del tessuto imprenditoriale, e di partecipazione al capitale di imprese sane.