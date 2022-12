Catania, traffico paralizzato, disagi in circonvallazione: cosa è successo oggi

Una giornata di ordinaria follia a Catania: automobilisti bloccati per ore nella Circonvallazione per entrare e uscire dalla città etnea. Il video racconto

Colpa della partita…anche. Eppure il problema del traffico non è certo una novità. I giorni che precedono il Natale diventano un incubo per automobili, pendolari che devono attraversare la città etnea.

Il match Catania-Trapani, ore 14, iniziano i problemi del traffico

I disagi al traffico nella città etnea non sono certo una novità, ma è in occasione delle partite di calcio della squadra rossazzurra, quando gioca in casa allo stadio Massimino, che va in tilt le strade di Catania.

Le strade bloccate

Per il match Catania-Trapani che si è svolto questo pomeriggio, le maggiori criticità sono stare rilevate nel quartiere Cibali e nelle strade: Via Lavaggi, viale Mario Rapisardi, via Galermo, via Cifali. insomma, tutte le strade attorno allo stadio sono andate letteralmente in tilt.

Disagi in Circonvallazione

I problemi del traffico sono proseguiti per tutto il resto della giornata a Catania, nella Circonvallazione. Grandi difficoltà per gli automobilisti che hanno deciso di entrare in città. Molti di loro, si trovano ancora imbottigliati nelle lunghe code. Stessi disagi in zona via Armando Diaz, alla fermata metro Nesima e all’ingresso di Misterbianco.