Catania, Zammarini: “Miglioreremo, dobbiamo restare uniti”

Il centrocampista del Catania Roberto Zammarini dopo la sconfitta contro la Juve Stabia parla alla stampa a Ragalna.

Il centrocampista del Catania Roberto Zammarini dopo la sconfitta contro la Juve Stabia parla alla stampa a seguito della prima seduta settimanale a Ragalna.

“Prima di sostenere l’allenamento abbiamo parlato con il tecnico della partita di Castellammare analizzando il momento non positivo. Siamo usciti dallo spogliatoio consapevoli di dovere restare uniti e di migliorare molte cose. Ci siamo parlati anche tra di noi calciatori. Siamo consapevoli che ognuno deve dare di più. Però remiamo tutti dalla stessa parte e riusciremo a tirarci fuori da questa situazione. Non ci aspettavamo un inizio così complicato. A seguito dell’esordio, nonostante la sconfitta, eravamo consapevoli di avere fatto bene. Magari abbiamo alzato qualche aspettativa ma la squadra è cambiata tanto. C’è un allenatore nuovo. Questi non sono alibi ma chi ha fatto calcio sa che non è facile. In questo avvio di stagione avevamo fatto meglio rispetto agli ultimi due incontri. Dobbiamo migliorare alla svelta perchè non c’è più tempo. Tentiamo sempre di andare in avanti quando c’è la possibilità di farlo. Tutte le squadre ci affrontano chiuse. Inoltre ultimamente per noi passando pure in svantaggio è stato ancora più complicato. Non sempre troviamo lo spazio quando non c’è magari rallentiamo proprio per trovare lo spazio e poi accelerare. Da fuori è possibile che non sembra ma atleticamente la squadra sta bene. Penso che lo abbia dimostrato perché pur non avendo giocato bene a Castellammare fino all’ultimo abbiamo provato a pareggiare”.

Serve vincere e positività

“Ci manca la vittoria e trovare positività. Dopo sarà tutto più semplice. Gli altri ci venivano a prendere alti a inizio stagione. Quindi per noi uscire dal basso e verticalizzare subito era più facile. Adesso le squadre hanno avuto modo di studiarci aspettando tutte dietro. Proprio per questo non è semplice verticalizzare subito. Domenica al Menti è stata una gara brutta ma sappiamo che in Serie C le sfide non sono semplici e spesso vengono fuori match non belli da vedere. Se a Castellammare avessimo sbloccato noi il risultato oggi staremmo parlando di un’altra gara però serve guardare avanti e ai miglioramenti da fare. È necessaria pazienza contro il Taranto perché sappiamo come fa giocare Capuano le sue squadre. Saranno bassi e pronti per farci male nelle ripartenze. Dovremo tentare di partire subito forte e portare il pubblico dalla nostra parte sbloccando prima possibile la partita per semplificarci le cose. Sicuramente miglioreremo. Dobbiamo restare uniti”.