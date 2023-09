C’è la svolta per il Commissariato di Leonforte

Via libera da parte dell’Assemblea regionale siciliana a un finanziamento da circa 250 mila euro per adeguare i locali dell’ex Pretura e trasferirvi la sede della Polizia

LEONFORTE (EN) – Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 250 mila euro per la ristrutturazione dei locali comunali da destinare alla nuova sede del Commissariato della Polizia. L’Assemblea regionale siciliana, infatti, ha accolto l’emendamento presentato dal deputato del Pd Fabio Venezia e sollecitato dalla nuova Amministrazione comunale di Leonforte, guidata da Pietro Livolsi, che chiedeva la riorganizzazione di alcuni locali comunali per consentire il trasferimento del Commissariato in una nuova sede operativa più consona e funzionale.

“L’Amministrazione Livolsi e il segretario del Pd Adriano Licata – ha spiegato Venezia – mi hanno chiesto di occuparmi di questa delicata questione per la comunità di Leonforte”. Adesso, grazie al finanziamento concesso dall’Ars, verranno riadeguati i locali comunali dell’ex Pretura, affinché possano ospitare la nuova sede del Commissariato di Polizia, per il quale ormai da venti anni si attendeva una ricollocazione. Nonostante diversi tentativi, infatti, fino a oggi non era stata trovata una soluzione circa il trasferimento della sede.

“Grazie a questo finanziamento – ha commentato il sindaco di Leonforte – si potranno finalmente adeguare i locali comunali dell’ex Pretura per trasferire in ambienti più adeguati e funzionali la sede del Commissariato. Con i 250 mila euro stanziati verranno effettuati gli interventi necessari che garantiranno la permanenza a Leonforte di un presidio di sicurezza che negli ultimi anni è stato prezioso, tra le altre cose, nel contrasto alla criminalità organizzata nel territorio. Questa Amministrazione ha confermato con determinazione la propria volontà di procedere al trasferimento del Commissariato”.

Anche il vice sindaco di Leonforte Adriano Licata ha espresso la propria soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento con le seguenti parole: “Il Commissariato rappresenta per Leonforte un baluardo di legalità e un presidio di sicurezza irrinunciabile che negli anni ha garantito alla città di superare momenti difficili sul piano della vivibilità. Un sentito ringraziamento all’onorevole Venezia, che come sempre si è fatto portavoce efficace delle istanze dei territori e ha affiancato sin da subito l’operato dell’Amministrazione comunale per favorire, dopo anni di vani tentativi, il trasferimento della sede del Commissariato presso locali più adeguati ed efficienti”.

Dopo i sopralluoghi e le rilevazioni tecniche comincerà l’iter per eseguire i lavori all’interno dell’immobile. Le indagini strutturali della ex Pretura, cui seguirà l’inizio della ristrutturazione, sono già state avviate.