Chi è Davide Petrella, l’autore delle canzoni di Mengoni e Lazza a Sanremo 2023

Chi ha scritto le canzoni vincitrici del Festival di Sanremo 2023? I due grandi successi saliti in cattedra sul palco dell’Ariston fin dalle prime serate, «Due vite» di Marco Mengoni e «Cenere» di Lazza, portano la firma del cantautore napoletano Davide Petrella, in arte “Tropico”, è a conti fatti il vincitore artistico e morale della settantatreesima edizione della kermesse canora più amata dagli italiani.

Gli altri successi di Davide Petrella

Cifre destinate inesorabilmente a salire nelle prossime settimane che confermano lo stato di grazia di Davide Petrella, che in passato ha “regalato” altre hit da top ten come «Vorrei ma non posto?» di Fedez e J-Ax, «Pamplona» di Fabri Fibra, «Fenomenale» di Gianna Nannini e «Ogni istante» di Elisa. È un successo tuttavia a due facce. E che lo riguarda solo nelle vesti di autore. Il suo primo album solista a nome Tropico, intitolato «Non esiste amore a Napoli» e pubblicato nel 2021, pur essendo uno scrigno con svariate perle pop, tra cui i singoli «C’eravamo tanto amati», in duetto con Elisa, e «Piazza Garibaldi» con Franco126, è lontanissimo dalla ribalta raggiunta dai brani di Petrella interpretati da altri.

fonte foto: billboard.it