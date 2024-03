Chiara Ferragni svela nuovi particolari sulla rottura con Fedez: “Non è stata una scelta mia”

L'influencer scioglie ogni dubbio sulle origini della crisi

Secondo quanto scritto da Chiara Ferragni in un commento ad una fan postato su Instagram sarebbe stato Fedez a decidere di interrompere il matrimonio. Dopo che l’influencer ha postato una foto una follower ha affermato che Fedez era il suo “valore aggiunto”. A questa frase Ferragni ha risposto: “Purtroppo non è una scelta mia”.

Chiara Ferragni lasciata sola in casa da Fedez

Una frase che dunque scioglie ogni dubbio nel capire da chi sia partita la crisi di coppia. Dagospia ha annunciato per primo la crisi tra i due, sottolineando che la rottura sarebbe arrivata dalla decisione del cantante di cambiare casa. Le ulteriori precisazioni arrivate oggi dal commento di Chiara Ferragni su Instagram sciolgono definitivamente ogni dubbio.

Chiara Ferragni torna a Milano dopo un viaggio a New York

Chiara Ferragni in questi giorni si era recata a New York per lavoro, ma da qualche ora ha fatto rientro a Milano dai piccoli Leone e Vittoria, i figli avuti da Fedez. Intanto, le sorelle Chiara e Valentina sembrano avere smesso di seguire il conduttore di Muschio Selvaggio.

Per il momento, Fedez non si è ancora espresso sulla fine del rapporto con Chiara. Ferragni, ma dopo essere stato ospite in tv da Fabio Fazio aveva lasciato intendere che la crisi potrebbe essere momentanea, come già accaduto più volte in passato.

