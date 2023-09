Colpisce al volto agente di polizia e viene fermato col taser, arrestato 33enne a Siracusa

L’agente di polizia aggredito ha riportato delle ferite al volto giudicate guaribili con alcuni giorni di prognosi

Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato un uomo di 43 anni per i reati di violenza, resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

I fatti

I poliziotti sono intervenuti in via Sicilia per la segnalazione di una lite tra automobilisti e uno di questi, in forte stato di agitazione, colpiva violentemente al volto uno degli agenti intervenuti per porre fine al diverbio. I poliziotti, dopo aver tentato in tutti i modi ad immobilizzare l’uomo che continuava ad usare violenza verso di loro ed a montare sempre di più in collera, sono stati costretti ad azionare il protocollo operativo che prevede l’utilizzo del taser. Accompagnato presso il locale nosocomio, l’uomo persisteva nella sua condotta violenta proferendo frasi minacciose ed oltraggiose nei confronti dei poliziotti.

Ferite al volto per l’agente

L’agente aggredito ha riportato delle ferite al volto giudicate guaribili con alcuni giorni di prognosi. Dopo le incombenze di rito, l’arrestato è stato accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari.