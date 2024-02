Comune di Sciacca e privati insieme per il verde pubblico

Sono in tutto dodici gli sponsor che hanno manifestato al Municipio di Sciacca l’intenzione di riqualificare le rotatorie stradali presenti sul territorio e migliorare così il decoro urbano

SCIACCA (AG) – Dodici sponsor privati pronti a riqualificare le rotatorie stradali cittadine con l’allestimento e la cura degli spazi verdi. A tanto ammonta il numero di aziende private che hanno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse all’avviso di sponsorizzazione diramato lo scorso novembre dal dirigente del VI Settore del Comune, Aldo Misuraca. Come evidenziato dagli uffici comunali, si tratta di aziende del territorio di rilievo, operanti in diversi settori commerciali che hanno espresso il proprio interesse a dare un contributo gratuito.

In campo i privati per gli spazi verdi nelle rotatorie

“Il Comune di Sciacca – è scritto nell’avviso dell’Ente – ricerca soggetti interessati a stipulare un contratto di sponsorizzazione per l’allestimento e la manutenzione del verde di alcune rotatorie e aree stradali piantumate, site sul territorio di Sciacca. L’Amministrazione comunale intende affidare a privati la manutenzione per un periodo di anni cinque favorendo allo sponsor un ritorno d’immagine grazie all’installazione di cartelli pubblicitari espositivi”.

Le aree verdi oggetto della collaborazione sono le rotatorie di corso Miraglia, via Verona, via Ovidio, via Stazzone e strada Isabella. Le imprese che hanno aderito all’avviso hanno anche proposto altre aree.

Il sindaco Fabio Termine e gli assessori Agnese Sinagra e Valeria Gulotta hanno espresso il loro compiacimento per la partecipazione all’iniziativa: “Per noi ha un grande valore. Non a caso è inserita nel programma della nostra Amministrazione. Puntiamo a riqualificare aree urbane da troppo tempo dimenticate e migliorarne il decoro attraverso l’attiva collaborazione di privati, creando così un rapporto virtuoso tra istituzione e operatori economici a beneficio della città, della sua immagine e della sua vivibilità”.

“Ringraziamo il consigliere comunale Maurizio Blo – hanno concluso i due amministratori – per le azioni messe in campo per promuovere la bontà dell’iniziativa. E ringraziamo l’associazione Mizzica per l’elaborazione dell’idea progettuale”.

A breve, si annuncerà un incontro con quanti hanno espresso la propria manifestazione di interesse per la verifica e la valutazione delle proposte progettuali.