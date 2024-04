Concorso per 30 infermieri all’ASST Fatebenefratelli-Sacco: i dettagli

L'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 30 posti di infermiere.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 30 posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato. Sono figure da assegnare alle strutture ospedaliere e territoriali. La scadenza è fissata entro le 16:00 di lunedì 15 aprile 2024.

I requisiti specifici di ammissione

Di seguito quanto serve ai candidati:

1) Diploma di Laurea in Infermieristica (Classe SNT/01 delle Lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) conseguito ai sensi del DM 02.04.01;

ovvero Laurea in Infermieristica (Classe SNT/01 delle Lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) conseguito ai sensi del DM 19.02.09;

ovvero Diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs . 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; ovvero Diplomi e Attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni (DM Sanità 27.07.00), al diploma universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale del profilo a concorso e dell’accesso ai pubblici uffici;

2) Iscrizione all’Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi

dell’Unione Europea o Paese non comunitario consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. Il titolo di studio di cui alla lettera se conseguito all’estero, sarà considerato utile purché riconosciuto equipollente ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica consultabile sul sito https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/. Non sarà più possibile inoltrarla dalle 16:00 del giorno di scadenza. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet.

Richiesto il versamento dell’importo di 15,00 euro non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui alla presente procedura da effettuarsi tramite sistema pagoPA.