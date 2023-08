“Amore, nascondi la droga. Ci sono i carabinieri”, coppia “beccata”: un arresto e una denuncia

Un singolare arresto per droga in provincia di Messina: l'uomo avvisa la donna per telefono, ma il suo piano non va a buon fine.

Durante le festività di Ferragosto, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Taormina hanno attenzionato una coppia di coniugi di Giardini Naxos, di anni 51 e 50, ritenuti responsabili del reato di possesso di droga ai fini di spaccio.

I militari hanno arrestato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, e denunciato la consorte.

Coppia di Giardini Naxos nei guai per droga

A individuarli sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Taormina che, dopo un mirato servizio di osservazione attuato nei pressi dell’abitazione della coppia, hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare, che consentiva di trovare un rilevante quantitativo di marijuana. Vani sono stati i tentativi della coppia di disfarsi delle sostanze illecitamente detenute.

Infatti la donna, avvisata telefonicamente dal coniuge dell’arrivo dei carabinieri nell’abitazione, nel tentativo di nascondere la droga, è stata notata dai militari dell’Arma proprio mentre tentava di nasconderla maldestramente in una busta della spesa all’esterno dell’abitazione.

Sequestro, arresto e denuncia

All’interno del sacchetto di plastica gli operatori hanno trovato oltre trecento grammi di marijuana e, nel corso della perquisizione locale, anche materiale idoneo per il confezionamento delle dosi. L’uomo, con precedenti per la medesima tipologia di reati, è stato arrestato, mentre la donna, casalinga e incensurata, denunciata in concorso con il marito per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La droga è stata sequestrata e sottoposta ad analisi tossicologiche, che ne hanno confermato la natura, stabilendo la quantità di principio attivo e il numero di dosi singole medie ricavabili pari a circa 1.650.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari, mentre la donna sarà giudicata separatamente.