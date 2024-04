Lotta alle sale gioco abusive di Catania, controlli a tappeto e sanzioni anche in corso Italia

Sequestri e sanzioni per migliaia di euro da San Cristoforo al corso Italia: ecco il bilancio dei controlli della polizia.

Nel corso dei servizi predisposti dal Questore di Catania contro il gioco d’azzardo e le scommesse clandestine, il personale dipendente della Squadra Amministrativa, della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, nella serata dello scorso 6 aprile ha effettuato diversi controlli nelle sale gioco dell’area urbana catanese, in particolare in corso Italia.

Ecco il bilancio delle attività.

Catania, controlli nelle sale gioco da San Cristoforo al corso Italia

In una sala gioco del quartiere San Cristoforo, gli operatori di polizia hanno trovato, installato e funzionante, un apparecchio elettronico da gioco a led luminosi rotanti ad alea programmata, sprovvisto delle autorizzazioni previste e non conforme alla normativa vigente. Di conseguenza, l’apparecchio elettronico è stato sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’articolo 13 della legge 689/81. Al titolare della licenza è stata comminata una sanzione amministrativa per l’illecito rilevato, per un totale di 10.000 euro.

I controlli sono proseguiti nella zona del corso Italia, dove è stata controllata una sala gioco. Lì gli operatori hanno trovato, installati e funzionanti, 11 apparecchi elettronici da gioco del genere vietato che visualizzano il gioco del Poker, oltre a slot machine con 7 avventori intenti a giocare. Anche in questo caso, gli apparecchi elettronici da gioco sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e nei al titolare della licenza sono stati contestati 11 verbali per illecito amministrativo, con sanzioni per un ammontare di 110.000 euro.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI