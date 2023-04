Dal paninaro “da film horror” con rifiuti e topi agli evasi in giro, controlli straordinari a Catania

Carenze igieniche, lavoro in nero, evasione e venditori abusivi: militari dell'Arma in azione per la repressione dei reati a Catania in vista del 25 aprile e dell'1 maggio.

Avviato un piano di controlli straordinari a Catania e in tutta la provincia etnea in vista delle prossime ricorrenze del 25 aprile e dell’1 maggio.

A entrare in azione sono i carabinieri del comando provinciale, supportati dal personale dei Nuclei Radiomobile, da 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania – Fontanarossa e dai Reparti specializzati dell’Arma. E nel corso degli ultimi controlli, volti soprattutto a garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti attesi per i ponti, i militari hanno riscontrato reati e numerose violazioni, da paninari abusivi e in totale stato di abbandono all’evasione di pregiudicati.

Controlli straordinari a Catania, paninaro “da film horror”

Il piano straordinario di controllo del territorio, avviato da alcuni giorni, ha già permesso di conseguire concreti risultati sul piano operativo. Nel corso delle attività di prevenzione nell’area della stazione di Catania, obiettivo indubbiamente sensibile in questi giorni, i militari di Catania Piazza Dante e della polizia locale hanno avviato una serie di controlli volti a contrastare l’occupazione abusiva di suolo pubblico in piazza Giovanni XXIII.

Oggetto delle verifiche sono stati quindi i 5 “paninari” che notte, giorno e anche quando chiusi, occupano oramai stabilmente diversi stalli per la sosta, sottraendoli alla cittadinanza. Uno degli autocarri è stato trovato in condizioni di totale abbandono, un vero e proprio contenitore di rottami e rifiuti vari, nonché tana per topi. Per tale ragione, il mezzo furgonato è stato rimosso con un carroattrezzi speciale per essere demolito, mentre il suolo stradale è stato ripulito e sanificato.

Dopo il controllo delle licenze amministrative in possesso dei titolari di tali attività di ristorazione mobile, i restanti 4 venditori ambulanti sono stati invece sanzionati per “occupazione di suolo stradale”, poiché si erano posizionati h24 nella piazza, in palese violazione dell’autorizzazione comunale, che invece concede loro la possibilità di sostare in quella determinata porzione di suolo pubblico solo dalle 19 alle 2. Agli stessi, è stato quindi formalmente intimato di allontanarsi da quel luogo negli orari non previsti.

Lavoro “nero” in pieno centro

Nel corso dei controlli in zona piazza Università, i militari hanno poi denunciato una 62enne catanese titolare di un ristorante, per “violazione degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”, avendo accertato al suo interno la presenza di 5 lavoratori “in nero”, privi della prescritta visita medica, con conseguente maxi sanzione dell’importo di 18.000 euro e sospensione dell’attività. In aggiunta, gli operanti hanno inoltre contestato alla proprietaria altre due sanzioni amministrative, rispettivamente per carenze igienico – sanitarie riscontrate all’interno dei locali adibiti a cucina e per la presenza di 17 chili di pesce privo di tracciabilità, sequestrato e distrutto.

Ambulanti, evasione e controlli in strada

Nel quartiere di Zia Lisa invece, i militari dell’Arma, sempre in collaborazione con la Polizia Locale, hanno sottoposto a controllo 4 venditori di prodotti ortofrutticoli, raggiunti da sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 10mila euro. Gli stessi infatti, oltre a esercitare la loro attività di vendita senza autorizzazione, occupavano abusivamente la sede stradale. Nella circostanza, i prodotti in vendita, 100 chili circa di frutta e verdura, sono stati successivamente consegnati a un ente con finalità di beneficenza.

Durante i servizi straordinari di controllo a Catania, i carabinieri hanno anche arrestato 2 soggetti per evasione. Gli operatori li hanno sorpresi mentre passeggiavano tranquillamente per strada, nonostante fossero ai domiciliari. Si tratta, in particolare, di un 26enne paternese, sorpreso in via Della Concordia e già arrestato pochi giorni fa per lo stesso reato, e di un 45enne catanese, rintracciato in piazza Federico di Svevia.

Gli equipaggi dell’Arma infine, a carattere preventivo, hanno effettuato anche controlli alla circolazione, mirati a tutelare, attraverso il rispetto delle regole del Codice della Strada, la sicurezza e l’incolumità di tutti gli utenti della strada. In tale quadro, l’attività svolta ha permesso d’identificare oltre 350 persone e controllare più di 250 veicoli, tra auto, moto e scooter, elevando sanzioni per mancanza della copertura assicurativa, guida senza casco, cinture di sicurezza e patente e utilizzo del cellulare alla guida.